Spezielles Spiel steht an

Am Sonntag (14 Uhr) muss Bürstadt (2./22:8 Punkte) beim Vierten SV Ober-Kainsbach (18:10 Punkte) ran. Die Odenwälderinnen legten zuletzt vier Siege in Folge hin und sind jetzt gleichauf mit dem Dritten SV Darmstadt 98, der am Wochenende mit 4:8 in Nordenstadt unterlag. „Das wird ein spezielles Spiel, auch weil Lea Höfle vor der Runde von Ober-Kainsbach zu uns zurückgekommen ist. Der Gegner hat den Lauf, den wir in der Vorrunde hatten“, gibt sich Rosenberger gewarnt. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 14.03.2018