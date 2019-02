TVB verliert wieder knapp

Bürstadt.Sechs zu acht – 6:8. Es ist ein Ergebnis, das den Tischtennis-Damen des TV Bürstadt in der Hessenliga Süd-West inzwischen ganz bitter aufstößt. Auch das Heimspiel gegen die Spvgg Hochheim verlor der Vorjahres-Vizemeister mit 6:8. Schon zum vierten Mal in dieser Saison mussten die TVB-Damen ein Punktspiel mit dem knappsten Resultat gegen sich abgeben.

Die Folgen lassen sich an der Tabelle der Hessenklasse ablesen. Mit 5:21 Punkten verbleiben die jungen Bürstädterinnen auf dem zehnten und letzten Platz. Fünf Spieltage bleiben ihnen noch, um zum TTC Biebrich und zu TuS Nordenstadt (beide 11:17 Punkte), zum TTC Staffel III auf Relegationsplatz acht (9:17) und zum Vorletzten TTC Langen III (7:17) aufzuschließen. Wobei Bürstadt noch auf Tabellenführer SV Ober-Kainsbach (25:1 Punkte) trifft und nach einer dreiwöchigen Spielpause am 10. März zum Dritten Blau-Weiß Lahr muss.

Hoffen auf Relegation

„Das ist schwer zu verdauen“, sagt Bürstadts Trainer und Abteilungsleiter Frank Rosenberger. „Wieder hat es nur an einem einzigen Spiel gelegen. Den Klassenerhalt müssen wir über die Relegation schaffen – und selbst das wird sehr schwer.“ Fünf Einzel gingen gegen Hochheim in den fünften Satz – nur zwei konnte Bürstadt für sich entscheiden. „Mannschaften wie Staffel III verlieren Spiele mit 1:8, gewinnen aber auch mal eines. Wir verlieren immer knapp und sammeln keine Punkte“, hält Rosenberger treffend fest. Tatsächlich haben die TVB-Damen erst einen Sieg auf dem Konto. Mitte November gewannen sie in Staffel mit 8:6.

Für Bürstadts Damensreserve in der Bezirksliga-Gruppe 1 läuft es zurzeit besser. Dank eines 7:7-Heimremis gegen den TSK Rimbach blieb die „Zweite“ auch im vierten Rückrundenmatch ungeschlagen und rangiert mit 13:13 Punkten auf Platz fünf. Am Freitag (20.15 Uhr) kommt der Vierte TTF Hähnlein II (13:11 Punkte) ins Ried. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 20.02.2019