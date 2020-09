TVB wacht zu spät auf

Bürstadt.Die Aufholjagd kam zu spät: In ihrem dritten Bezirksoberliga-Spiel mussten die Tischtennis-Herren des TV Bürstadt die erste Saisonniederlage hinnehmen. Beim TTC Ginsheim verlor die Sechs um Kapitän Frank Rosenberger mit 4:8. „Vor allem der erste Einzeldurchgang ging daneben“, resümierte Rosenberger hinterher. Die ersten sechs Einzelpartien gingen allesamt verloren. Mit dem 0:6-Zwischenstand war klar: Eine Woche nach dem starken 8:4-Erfolg gegen Pfungstadt II wäre für den Aufsteiger bestenfalls noch ein Unentschieden drin gewesen. „Es lag nicht nur an uns. Man muss konstatieren, dass Ginsheim richtig gut gespielt hat“, erkannte Bürstadts Spielführer fair an.

Im zweiten Durchlauf probierte die Rosenberger-Sechs das Unmögliche – und das zunächst erfolgreich. Rosenberger und Nick Groeger schlugen ihre Kontrahenten im Spitzenpaarkreuz in vier Sätzen. Dann besiegte Adrian Ziegler den Ginsheimer Stephan Nachtmann mit 17:15 im fünften Satz und Benjamin Brüderl behauptete sich, ebenfalls im fünften Satz, gegen Rolf Cezanne mit 11:8. So stand es plötzlich nur noch 4:6. „Wir haben Ginsheim richtig ins Schwitzen gebracht“, freute sich Rosenberger über die tolle Moral seiner Truppe.

Revanche im Sinn

Nach einer Fünf-Satz-Niederlage von Adrian Kreuzer gegen Holger Vollbrecht im hinteren Paarkreuz war die Chance auf ein 6:6 dahin, zumal Jan Epple in drei Sätzen gegen Harald Schneider verlor. Dennoch überwog das Positive. „Wir sind gegen eine starke Mannschaft gut zurückgekommen“, war für Rosenberger alles „im grünen Bereich“, wie er meinte: „Vielleicht können wir ja im Rückspiel zu Hause den Spieß umdrehen. Im Bezirksoberliga-Pokal treffen wir ja auch noch mal auf Ginsheim.“ In der Liga geht es für die TVB-Herren, die nach drei Partien bei 3:3 Punkten stehen, erst nach den Herbstferien weiter. Am 23. Oktober steigt das Aufsteigerduell beim VfR Fehlheim III. cpa

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.09.2020