TVG wünscht sich neuen Schwung

Großsachsen.Das Drittliga-Derby macht Mut. Am Ende holte der TVG Großsachsen gegen die SG Leutershausen einen Vier-Tore-Rückstand auf und feierte den Punktgewinn wie einen Sieg. Gleichzeitig war das 21:21 der erste Zähler der „Saasemer“ überhaupt im Jahr 2019. Im Kampf um den Klassenerhalt war dieses Erfolgserlebnis immens wichtig, denn dadurch hat man wieder fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Am Samstag (20 Uhr) kommt nun mit der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen die U 23 des Bundesligisten HSG Wetzlar in die Sachsenhalle.

Die Hessen legen als Aufsteiger bisher eine tolle Saison aufs Parkett und sind im Jahr 2019 noch ohne Niederlage – dadurch belegen die Mittelhessen mittlerweile Rang sechs. Zuletzt siegte man deutlich gegen die MSG Groß-Bieberau mit 34:28. Besonders Lukas Gümbel auf Rückraum-Mitte und Torben Waldgenbach im linken Rückraum trumpfen immer wieder auf.

„Das Spiel wird unglaublich schwer. Dutenhofen kommt vollgepumpt mit Selbstvertrauen an die Bergstraße. Aber nach unserem Punktgewinn und der Moral, die wir im Derby bewiesen haben, geht es uns ähnlich. Wir müssen wieder komplett an unsere Grenzen gehen, wenn wir etwas holen wollen“, sagt TVG-Trainer Stefan Pohl. „Wir brauchen die Punkte, um den Abstand nach unten zu halten. Das wird wieder ein Spiel auf Messers Schneide. Ich bin aber guter Dinge, dass wir den ersten Heimsieg 2019 einfahren.“ Im Hinspiel gewann Dutenhofen knapp mit 30:29.

Ulrich und Schneider verlängern

Vor dem Duell vermeldete Thomas Zahn, der Sportliche Leiter des TVG, wichtige Personalien. Kreisläufer Philipp Ulrich und Rechtsaußen Marius Schneider verlängerten ihre auslaufenden Verträge bis 2020 bzw. 2021. Ulrich, der aktuell mit einem Bandscheibenvorfall ausfällt, ist seit 2015 fester Bestandteil des TVG. Schneider befindet sich nach einer Kreuzbandverletzung noch in der Rehabilitation. red

