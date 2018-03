TVL-Abstieg steht bevor

Anzeige

Lampertheim.Für die erste Mannschaft des TV Lampertheim kann es in der Fußball-Gruppenliga im Prinzip nur noch darum gehen, die Saison anständig über die Bühne zu bringen. Mit sechs Punkten schließen die seit dem ersten Spieltag sieglosen Spargelstädter das Klassement ab und sind weit abgeschlagen.

Sehr wahrscheinlich wird den Turnern aber auch das nicht gelingen. Wie TVL-Sportausschussmitglied Stefan Gudowius dieser Zeitung gestern auf Nachfrage mitteilte, steht nach den Nichtantritten gegen den VfR Fehlheim im Dezember und beim SKV Büttelborn am vergangenen Wochenende auch das für Sonntag (14.30 Uhr) vorgesehene Gastspiel beim Zweiten Rot-Weiß Walldorf auf der Kippe. „Ich weiß das erst morgen, wenn ich die Jungs sehe. Die Zeichen stehen schlecht“, meinte Gudowius und präzisierte: „Stand jetzt haben wir sechs Spieler und viele Fragezeichen.“

Zu den Fragezeichen zählen Stürmer René Salzmann, Abwehrrecke Robert Meier (beide angeschlagen), sowie die Mittelfeldspieler Sebastian Kutschera und Timo Rodovsky (beide krank). Peter Hecher (Knie) fällt weiter aus. Die Verbandsstatuten sind dem TV Lampertheim bekannt: Tritt eine Mannschaft dreimal nicht zu einem Punktspiel an, scheidet sie automatisch aus dem Spielbetrieb aus und steht als erster sportlicher Absteiger fest. Anders als ein freiwilliger Rückzug der Mannschaft hat ein dreimaliges Nichtantreten den Vorteil, dass es nur um eine Klasse runtergeht. Der TVL würde sich also in der Spielzeit 2018/19 in der Kreisoberliga Bergstraße wiederfinden und nicht in der A-Klasse. cpa