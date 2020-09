TVL braucht Erfahrung

Lampertheim.Fleißig Spielpraxis sammeln derzeit die Handballer des TV Lampertheim für die am 18. Oktober mit dem Heimspiel gegen den SV Erbach beginnende Bezirksoberliga-Saison. „Wir versuchen, in den Rhythmus zu kommen“, erklärt TVL-Trainer Achim Schmied.

Mit dem Stand ist er „über weite Strecken zufrieden“. Vor allem das Tempospiel seiner jungen Truppe gefällt ihm. „Das haben wir zuletzt forciert. Jetzt gilt es in den letzten beiden Wochen vor dem Rundenstart aber wieder vermehrt auf die Abwehr zu achten“, will er noch einmal den Schwerpunkt verschieben.

Am vergangenen Donnerstag unterlag der TVL dem Liga-Konkurrenten HSG Weschnitztal mit 34:36 (16:20), hielt im Odenwald aber über weite Strecken sehr gut mit. Erst nach dem 29:29 (49.) riss der Faden und die Gastgeber konnten noch davonziehen.

„Verunsicherung abstellen“

Ein ähnliches Bild gab es dann auch am Samstag im Heimspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach. Zwar stand am Ende eine deutliche 25:38 (17:20)-Niederlage, doch beim 25:27 (48.) waren die Spargelstädter noch absolut auf Augenhöhe. Und das, obwohl mit Benjamin Eschenauer noch der etatmäßig erste Kreisläufer fehlte, der gegen Weschnitztal noch acht Treffer markierte hatte.

Doch in den letzten zwölf Minuten gegen Bensheim brach die Lampertheimer Abwehr völlig auseinander und schaffte es nicht mehr, die HSG zu bremsen. „In beiden Spielen hat man gemerkt, dass wir doch eine recht junge und unerfahrene Mannschaft haben“, so Schmied. „Wenn mal zwei, drei Aktionen nicht klappen, ist die Verunsicherung gleich riesig. Daran müssen wir arbeiten, müssen versuchen, das möglichst schnell abzustellen“, hat der erfahrene Coach erkannt.

Am kommenden Wochenende gibt Schmied seiner Mannschaft noch einmal frei, ehe am Samstag, den 10. Oktober, Spiele gegen den Landesliga-Absteiger HSG Fürth/Krumbach und am Sonntag gegen die SG Arheilgen anstehen. „Das sind dann die Generalproben für die Runde“, so der Trainer. me

