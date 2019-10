TVL braucht Steigerung

Lampertheim.Die Bezirksoberliga-Handballer des TV Lampertheim müssen bereits am Freitag wieder ran: Um 20 Uhr steht das Derby beim HC VfL Heppenheim an und TVL-Trainer Achim Schmied erwartet eine schwere Aufgabe. „Zu allererst freuen wir uns auf dieses Duell. Freitagabendspiele in Heppenheim machen Spaß“, so der Coach, der auch an der Zielsetzung keine Zweifel lässt: „Natürlich fahren wir dorthin, um die Punkte mitzunehmen.“

Dafür ist allerdings eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem vergangenen Wochenende nötig: Die Spargelstädter unterlagen zu Hause der HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten und zeigten beim 28:33 ihre bislang schwächste Leistung in dieser Runde. „Wenn wir in Heppenheim gewinnen wollen, dann müssen wir anders auftreten. Vor allem in der Deckung. Die 33 Gegentore, die wir gegen Rüsselsheim kassiert haben, sind für unsere Verhältnisse eindeutig zu viel“, moniert Schmied, der in dieser Woche aber gar nicht lange auf die Niederlage eingegangen ist: „Jeder weiß, woran es gelegen hat. Ab Dienstag lag der Fokus auf dem Heppenheim-Spiel“, so der Trainer.

Komplimente von Leister

Mit 5:3 Punkten ist der TVL zwar noch im Soll, hat es aber durch die Heimschlappe verpasst, sich vorerst ganz vorne zu etablieren. Nun ist Heppenheim punktgleich mit den Lampertheimern und hat nach einem verkorksten Start zuletzt mit dem 26:24-Sieg bei der eigentlich als heimstark bekannten SG Arheilgen ein Ausrufezeichen gesetzt. Schmied ist dabei auch nicht entgangen, dass für die Kreisstädter der lange verletzte Torjäger Oliver Heß wieder auflief und nun gegen sein Team auch wieder mit Leistungsträger Daniel Schneider gerechnet wird.

Schmieds Kollege Timo Leister vom HC VfL spricht sogar davon, dass Langen und Lampertheim die Meisterschaft unter sich ausmachen würden. Diese Komplimente hört sich Schmied gerne an, will sie aber nicht überbewerten, zumal die erste Saisonniederage gezeigt hat, dass die Bäume in Lampertheim auch nicht in den Himmel wachsen. me

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019