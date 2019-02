TVL bringt Favorit ins Wanken

Lampertheim.Damit hatte im Vorfeld niemand gerechnet: Das Ried-Derby beim zurzeit formschwachen TV Lampertheim wäre für den Meisterschaftskandidaten TV Groß-Rohrheim fast zum Stolperstein geworden. Am Ende setzte sich der Favorit zwar mit 32:29 (14:15) durch, aber TVG-Trainer Sascha Holdefehr musste zugeben: „Das war richtig eng.“ Sein Gegenüber, Lampertheims Coach Achim Schmied, war trotz der Niederlage voll des Lobes für seine Mannschaft, „die ein ganz großes Spiel abgeliefert hat“.

Dass „ein großes Spiel“ nicht mit einem Sieg belohnt wurde, hatte mehrere Gründe: Zum einen plagten die Lampertheimer personelle Probleme. Leistungsträger wie Frederik Saul oder Michael Redig fielen schon im Vorfeld aus, dann knickte auch noch Kreisläufer Benjamin Eschenauer nach nur 13 Minuten um, konnte mit einer Bänderverletzung fortan nicht mehr mitwirken. Als auch noch Matthias Zielonka in der 33. Minute seine dritte Zeitstrafe bekam und damit die Rote Karte sah, gingen Schmied die Alternativen aus. „Unsere jungen Spieler aus der A-Jugend haben aber ihre Sache sehr gut gemacht. Es fehlten in der Schlussphase einfach ein paar Wechselmöglichkeiten, die Groß-Rohrheim einfach mehr hatte“, so der TVL-Trainer.

Kritik an Abwehrarbeit

Schmied selbst erlebte die Schlusssirene nicht mehr auf der Auswechselbank: In der 47. Minute bekam er erst eine Zeitstrafe und dann auch noch die Rote Karte hinterher, was ihn mächtig wurmte: „Ich habe versucht, während einer Verletzungspause beruhigend auf meine Spieler einzuwirken, stand dabei einen Schritt auf dem Spielfeld. Dafür bekam ich dann die Zeitstrafe und als ich das noch versuchte zu erklären, die Rote Karte“, schüttelte Schmied auch nach dem Spiel immer noch ungläubig den Kopf.

Insgesamt hatten die Lampertheimer bei den beiden Unparteiischen einen schweren Stand, kassierten zehn Zeitstrafen, Groß-Rohrheim zum Vergleich nur drei. „Die Schiedsrichter haben von Beginn an kaum etwas zugelassen. Das kam uns heute sicherlich entgegen“, meinte Holdefehr mit Blick auf die alles andere als übermotiviert wirkende Deckungsarbeit seiner Mannschaft: „Das gefiel mir überhaupt nicht. Lampertheim hat sich voll reingeschmissen, alles gegeben und angesichts ihrer Ausfälle wirklich das Optimum rausgeholt. Bei uns wirkte das eher, als wären wir mit angezogener Handbremse unterwegs“, so der TVG-Coach.

Die Spargelstädter agierten von Beginn an in einer offensiven 3:2:1-Deckung, versuchten dabei mit der Spitze Groß-Rohrheims Schaltstation Andreas Ochs zu bremsen, was über weite Strecken auch sehr gut klappte. Aber immer dann, wenn der TVL in Unterzahl war, gab es Räume, die der Favorit zu nutzen wusste. Beim 4:2 kassierte TVL-Kreisläufer Benjamin Eschenauer die erste Zeitstrafe und in der Folge entwickelte sich eine enge Partie. Über 6:6 und (13.) legte Lampertheim zwar ein 11:8 (22.) vor, musste nach dem 13:10 aber zur Pause noch den Anschlusstreffer hinnehmen.

Nach dem Seitenwechsel gelang Groß-Rohrheim beim 17:16 durch Philip Kautzmann erstmals die Führung (32.), aber bis zum 24:24 (47.) war der Ausgang noch völlig offen. Erst in der Schlussviertelstunde gingen den Lampertheimern etwas die Kräfte aus, was der Spitzenreiter eiskalt ausnutzte und über 28:25 (54.) noch einen 32:29-Derbysieg einfuhr.

Holdefehr war nach der Schlusssirene mit der Leistung seiner Mannschaft zwar alles andere als zufrieden, wollte sich aber gar nicht zu lange mit der Partie aufhalten: „Wir haben schlecht gespielt und trotzdem gewonnen. Das ist das Wichtigste.“

Schmied zollte seiner Mannschaft hingegen großes Lob: „Von der Einstellung und vom Kampfgeist her war das sicherlich die beste Leistung in diesem Jahr. Die zwei Punkte wären natürlich schön gewesen, aber letztlich haben uns die Alternativen gegen die abgezockten Groß-Rohrheimer gefehlt.“ me

