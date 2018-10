TVL dreht die Partie

Ried.Nach dem 3:2-Erfolg bei Starkenburgia Heppenheim und der 2:3-Heimniederlage des VfR Bürstadt gegen Mitlechtern ist die FSG Riedrode neuer Tabellenführer der Kreisliga Bergstraße. Während der FV Hofheim und der TV Lampertheim Heimsiege errangen, gab es für Alemannia Groß-Rohrheim beim 1:3 gegen Aufsteiger Olympia Lorsch nichts zu erben. Beim Stande von 3:0 wurde die Begegnung zwischen der SG Wald-Michelbach und Anatolia Birkenau in der 81. Minute nach der schweren Verletzung des Birkenauer Torwarts abgebrochen und wird wohl für Wald-Michelbach gewertet.

FCA Groß-Rohrh. – SCO Lorsch 1:3

„Gerade in der ersten Halbzeit haben wir eine indiskutable Leistung gezeigt. Wir waren nicht motiviert genug und standen zu weit weg von unseren Gegenspielern“, sah Klaus Anthes, der Vorsitzende des FC Alemannnia Groß-Rohrheim, in den Lorschern den verdienten Sieger. Im Duell zwischen Groß-Rohrheims Torjäger Marcel Eckhardt und seinem Vater Georg, Trainer bei der Lorscher Olympia, war Özkan Cin der Mann des Tages. Seine drei Treffer in der ersten Halbzeit bedeuteten letztlich den Sieg. „Immerhin haben wir in der zweiten Halbzeit das gespielt, was wir können. Und wir wurden durch einen sehr schönen Treffer von Antonio Vucic belohnt“, sagte Klaus Anthes.

VfR Bürstadt – Mitlechtern 2:3

Gegen die KSG Mitlechtern tut sich der VfR Bürstadt erfahrungsgemäß immer schwer. „Wir sind nicht ins Spiel gekommen. Unsere Niederlage ist verdient“, ließ Richard Ruh, langjähriger Vereinsmitarbeiter bei den Bürstädtern, keine Zweifel am verdienten Erfolg des Gastes aufkommen. Da KSG-Akteur Laurin Schneider bereits in der 33. Minute traf, bedeutete dies den 0:1-Pausenstand. Bald aber gelang dem VfR der Ausgleich. Und schon in der 49. Minute stand es nach Besim Rekas’ Freistoß 1:1. Doch nun kam die KSG so richtig in Fahrt. Zunächst ging sie in der 55. Minute durch Larin Schneiders verwandelten Foulelfmeter erneut in Führung, dann traf auch noch Simon Gerig. Immerhin verkürzte der VfR in der 76. Minute auf 2:3, als Christoph Schamber traf.

TV Lamp. – E. Wald-Michelb. II 3:1

„Gerade in der zweiten Halbzeit waren wir doch sehr dominant und haben unsere vielen Chancen auch einigermaßen genutzt“, freute sich TVL-Sportausschussmitglied Carsten Heldmann. Zunächst aber waren es die Gäste, die durch Kelvin Daffour in der 37. Minute in Führung gingen. Aber Mitte der zweiten Halbzeit schaltete der TVL einen Gang hoch und hatte in Rene Salzmann (51.), Daniel Willhardt (67.) und Mirco Wegerle (71.) seine Torschützen.

FC Stark. Heppen. – FSG Riedr. 2:3

Zu einem verdienten Auswärtserfolg kam die FSG in der Kreisstadt. Dabei musste sie aber zunächst einen Rückstand durch Niklas Wildenberg hinnehmen, der in der 45. Minute zum 0:1 traf. Mario Basyouni aber war mit seinen Treffern in der 47. und 72. Minute der Wegbereiter zum Riedroder Erfolg. Und als Marc Kress in der 77. Minute zum 1:3 traf, war dies die halbe Miete. Ahmet Tubays Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit hatte nur noch statistische Bedeutung.

FV Hofheim – Ober-Absteinach 4:1

Zwei Doppel-Torschützen waren für den Hofheimer Erfolg verantwortlich, denn Fabian Gräf, der den ersten und letzten der vier Treffer erzielte, und Tobias Haser gaben Ober-Abtsteinachs Torwart Palkowski das Nachsehen. In der 54. Minute aber gelang den Gästen das 1:1 durch Marcel Selzer. „Da der Gegner nur zwei Chancen hatte, geht unser Sieg auch in der Höhe in Ordnung. Zudem haben wir das eine oder andere Tor verpasst. Das ganze Team hat heute eine sehr starke Einstellung an den Tag gelegt“, bedachte Hofheims Spielertrainer Oliver Schader seine Mannschaft mit einem dicken Lob. hias

