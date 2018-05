Anzeige

Ried.In der Fußball-B-Liga Bergstraße rückt die zweite Mannschaft des TV Lampertheim in der Tabelle immer weiter nach vorne. Noch kann die Elf von Interimscoach Peter Hecher zwar absteigen, doch nach der jüngsten Siegesserie glaubt niemand mehr so recht daran. Der TVL II wird wohl auch in der kommenden Saison in der Kreisliga B am Ball sein.

Sportlich betrachtet haben die Reservisten des TVL am Sonntag das leichteste Saisonspiel vor der Brust. Die Reise geht zur bereits als Meister feststehenden zweiten Mannschaft der SG Unter-Abtsteinach. Und niemand würde dem TVL II bei einer Niederlage einen Vorwurf machen.

Nicht mehr aufsteigen wird in dieser Saison wohl der FC Odin Schönmattenwag, der kommende Heimgegner des FC Olympia Lampertheim. Der Rückstand auf Relegationsplatz zwei beträgt inzwischen schon zehn Punkte.