Ried.In der Fußball-Kreisliga B haben sich der ehemalige A-Ligist TSV Weiher und der TV Lampertheim II mit 2:2 getrennt. Diese und auch weitere Ergebnisse sorgen dafür, dass sich die Lampertheimer mit Anstand aus der Kreisliga B verabschieden. Der Rückzug aus dieser Liga ergibt aber dennoch Sinn, denn zu viele Spieler, die derzeit in der TVL-Reserve spielen, gehören eigentlich der aktuell verwaisten ersten Lampertheimer Mannschaft an, die ab Sommer in der Kreisoberliga einen Neuanfang wagt.

Absolut ausgeglichen war die Begegnung beim spielstarken Tabellendritten aus Weiher. Beide Mannschaften verteilten ihre Treffer gleichmäßig auf beide Spielhälften. Kaum hatte Mirco Wegerle den TVL in der dritten Minute in Führung gebracht, da stand es schon nach Marco Helfrichs Treffer 1:1 (5.). Spät fielen dagegen die beiden letzten Treffer. Nährte Jonas Hofmanns 1:2 in der 80. Minute die Hoffnung auf einen Lampertheimer Sieg, so glückte Mario Ferrarese vom TSV Weiher in der Schlussminute doch noch der 2:2-Endstand. hias