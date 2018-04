Anzeige

Ol. Lamperth. – VfR Fehlheim II 1:3

„Wir hätten nicht verlieren brauchen“, ärgerte sich Patrick Andres, vom Sportausschuss des FCO, über die vergebenen Möglichkeiten seiner Mannschaft. In der neunten Minute ging der Gast aus dem Bensheimer Stadtteil in Führung, als Florian Wimmer einen Pfostenabpraller zum 0:1 verwertete. Die Lampertheimer berappelten sich aber. Als Patrick Bräunig in der 23. Minute einen Strafstoß verwertete, hieß es 1:1. Auch den Fehlheimern wurde vor dem Wechsel einen Strafstoß zugesprochen, doch Gutjahr scheiterte an FCO-Torwart Tobias Schneider.

Die zweite Halbzeit gehörte eindeutig dem VfR und dies lag an der Unordnung in der Olympia-Hintermannschaft. Dem eingewechselten Artur Reinhardt gelang in der 66. Minute das 1:2 – und Jan Zeug setzte mit dem 1:3 in der 77. Minute den Schlusspunkt. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 09.04.2018