TVL II schafft es ins Viertelfinale

Lampertheim.Es gab eine Zeit, da waren Zusagen verbindlich und etwas wert. Für die 36. Ausgabe des TVL Hallen-Cups scheint das nur bedingt zu gelten. Hatte kurz vor Turnierstart schon der FC Hochstätt Türkspor seine Teilnahme abgesagt, zog Birlikspor Biblis am Freitag seine Mannschaft eigenmächtig zurück. Der D-Ligist trat gar nicht erst an.

„Das werden wir dem Verband melden“, sagte Frank Willhardt, der Pressewart des TV Lampertheim. Dem Gastgeber blieb nichts anderes übrig, als die Regelung für den Viertelfinaleinzug erneut zu überdenken. Doch nicht nur der TVL war verärgert. Weil alle Partien mit 3:0 für den Gegner gewertet wurden, war etwa auch das 9:1 der Azzurri gegen Biblis wertlos.

Der Stimmung in der Jahnhalle tat die Absage keinen Abbruch – im Gegenteil. Die Resonanz vom Mittwoch, als laut TVL knapp 200 Zuschauer in die Halle kamen, dürfte der Vorrundenabschluss übertroffen haben. Das war sicher auch den fälligen Entscheidungen geschuldet. Bis Redaktionsschluss waren die TSV Auerbach (5:0 gegen Rohrhof, 3:2 gegen TVL II) in Gruppe B und Phönix Schifferstadt (4:2 gegen Azzurri) in Gruppe C mit voller Punktzahl durch. Aber auch der TV Lampertheim II zog ins Viertelfinale ein. Die „Erste“ des TVL (4:3 gegen TSV Amicitia Viernheim) und Viernheim (4:1 gegen Neuhausen) standen in der Fünfergruppe A dicht vor dem Weiterkommen. Der FC Olympia (1:6 gegen Weinheim, 4:1 gegen Neuhausen) schied aus. In Gruppe C hatte die SG Hüttenfeld nach einem 8:2 gegen Abenheim gute Chancen. Das Ergebnis vom Azzurri-Spiel gegen Abenheim war bei Redaktionsschluss nicht übermittelt.

Der TVL Hallen-Cup geht am Sonntag zu Ende. Die Viertelfinals steigen ab 14 Uhr. Nach dem ersten Spiel um Platz fünf (15.40 Uhr) folgen die Halbfinals (16 Uhr, 16.25 Uhr). Nach dem zweiten Spiel um Platz fünf (16.50 Uhr) und dem Spiel um Platz drei (17.10 Uhr) steigt um 17.45 Uhr das Finale. Die K.o-Partien gehen über 2 x 15 Minuten, die Spiele um die Plätze drei und fünf über 1 x 15 Minuten. cpa

© Südhessen Morgen, Samstag, 11.01.2020