TVL lässt Gruppenliga sausen

Lampertheim.Die Spatzen haben es längst von den Dächern gepfiffen, nun ist es offiziell: Die Fußballer des TV Lampertheim verzichten auf ihr Recht, in der kommenden Saison in die Gruppenliga Darmstadt aufzusteigen und verbleiben in der Kreisoberliga Bergstraße.

Ursprünglich wäre nach dem Abbruch der Saison aufgrund der Corona-Krise die zweite Mannschaft der SG Unter-Abtsteinach als Tabellenführer in den Genuss des Aufstiegs gekommen. Doch aufgrund der Ankündigung der Wetzel-Unternehmensgruppe, die Zuwendungen an den Verein zurückzufahren, nimmt die SGU II das Aufstiegsrecht nicht wahr und wird durch die erste Unter-Abtsteinacher Mannschaft, die bislang in der Verbandsliga Süd am Ball war, in der Kreisoberliga ersetzt.

Doch mit dem TV Lampertheim verzichtet auch der Tabellenzweite auf den Aufstieg, so dass der FC Fürth als Tabellendritter nach nur einem Jahr Abstinenz in den Darmstädter Fußballbezirk zurückkehrt.

„Nach eingehender interner Beratung haben sich der Sportausschuss und der zukünftige Trainer Christian Schmitt entschlossen, das Aufstiegsrecht nicht wahrzunehmen. Uns steht ab der kommenden Saison nur ein deutlich jüngerer Kader zur Verfügung. Mit vielen ehrgeizigen Akteuren, die noch ihre Erfahrungen sammeln müssen“, begründete TVL-Pressesprecher Frank Willhardt die Entscheidung.

Viele Juniorenspieler

Die jungen Spieler hätten zwar bereits Erfahrungen in der Gruppenliga gesammelt, doch dies beziehe sich nur auf den Juniorenbereich. „Die sollen erst einmal in der Kreisoberliga spielen und damit Schritt für Schritt mit den Anforderungen im Seniorenfußball vertraut gemacht werden“, erklärte Willhardt abschließend. hias

© Südhessen Morgen, Samstag, 06.06.2020