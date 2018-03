Anzeige

Mit dem erhofften Auswärtssieg gegen Griesheim wollen sich die Lampertheimer wieder ganz nah an den Fünften, die HSG Langen, und den Vierten, den HC VfL Heppenheim, heranschieben. „Wenn wir in den letzten neun Saisonspielen unsere Leistung bringen und das abrufen, was wir können, ist Heppenheim vielleicht noch in Reichweite“, hofft der TVL-Coach auf eine Verbesserung im Klassement.

Er hat aber auch den Blick nach unten nicht vergessen: Bauschheim ist als Siebter punktgleich mit seinen Lampertheimern, Arheilgen als Achter nur einen Zähler dahinter. Schmied: „Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Ich denke aber, dass wir das erledigen werden. Im Training wurde gut gearbeitet und die Mannschaft ist gut drauf.“ me

