Bergstraße.Der TV Lampertheim hat einen Passus in der Satzung des Hessischen Fußball-Verbands anders ausgelegt als der Verband – und Recht bekommen. Der TVL darf beliebig viele Spieler in seiner B-Liga-Reserve einsetzen, die im letzten Gruppenligaspiel der ersten Mannschaft vor dem Rückzug am Ball waren. Das hat Verbandsfußballwart Jürgen Radeck bestätigt.

In Paragraf 26c der Spielordnung heißt es, dass nach einem Einsatz in einem Meisterschaftsspiel in der höheren Mannschaft maximal zwei Kicker in einer unteren Mannschaft (Reserve) eingesetzt werden dürfen. Radeck: „Im aktuellen Wortlaut ist nicht geregelt, wie nach einem Ausscheiden der höheren Mannschaft aus dem Meisterschaftsspielbetrieb während der laufenden Runde und dem gleichzeitigen Weiterspielen der unteren Mannschaft bezüglich der vorgesehenen Beschränkungen hinsichtlich des Einsatzes von Spielern aus der ersten Mannschaft in der unteren Mannschaft zu verfahren ist.“

Diese Ungenauigkeit ist dem TV Lampertheim aufgefallen, der anwaltliche Hilfe in Anspruch nahm und seine Sicht der Dinge dem Verband vortrug. Auch die HFV-Juristen kamen zu dem Schluss, dass im geschilderten Fall – Rückzug der ersten Mannschaft, Weiterspielen der Reserve – der Paragraf 26c nicht anwendbar sei, „da die genannten Beschränkungen nach dem konkreten Wortlaut nur für solche Vereine gelten, deren erste Amateurmannschaft in den dort genannten Spielklassen spielt“, wie Radeck schreibt.