TVL plant nächsten Schritt nach vorn

Lampertheim.Der TV Lampertheim ist die Mannschaft der Stunde in der Handball-Bezirksoberliga: In Folge mussten die Spargelstädter gegen drei Top-Mannschaften ran und holten aus diesen Partien beeindruckende 5:1 Punkte. Vor allem der jüngste 25:24-Erfolg gegen den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter HSG Langen war ein Ausrufezeichen. Aber jetzt gilt es, gegen Teams aus der hinteren Tabellenhälfte die Leistung zu konservieren. „Wir haben bis Weihnachten eigentlich nur noch lösbare Aufgaben vor uns und wenn wir weiter so arbeiten, dann werden wir auch gewinnen und in der Tabelle weiter nach oben gespült“, blickt TVL-Trainer Achim Schmied vor dem Spiel heute (19.15 Uhr) beim SV Erbach auch auf das Klassement. Dort ist Lampertheim inzwischen Fünfter mit 11:7 Punkten, die Ränge drei und vier sind in unmittelbarer Reichweite. An Heppenheim (4. mit 11:5 Zählern) und Crumstadt (3., 12:8) könnten die Ried-Handballer schon an diesem Wochenende vorbeiziehen.

„Dürfen nicht nachlassen“

Aber Schmied warnt davor, Erbach auf die leichte Schulter zu nehmen. „Ich denke, dass meine Jungs sehr wohl wissen, dass sie nicht nachlassen dürfen. Wir müssen jedes Spiel mit vollem Einsatz angehen“, fordert er. Dass die Erbacher, die derzeit Vorletzter sind und gerade einmal 4:16 Zähler auf dem Konto haben, keinesfalls zu unterschätzen sind, zeigt ein Blick auf deren bisherige Punktgewinne: Neben dem Sieg im Kellerduell gegen Griesheim holten sie auch gegen Groß-Rohrheim (25:25) und Bonsweiher (24:24) jeweils ein Remis und damit gegen zwei Teams, gegen die Lampertheim verloren hat. „Das sollte eigentlich Warnung genug sein“, so Schmied, der sein Team trotz der jüngsten Erfolge noch nicht am Limit sieht: „Wir können noch mehr, haben immer noch Luft nach oben, auch wenn die Richtung natürlich stimmt.“

Besonderes achten müssen die Lampertheimer sicherlich auf den ehemaligen Drittliga-Spieler Nemanja Skrobic. Der 1,94 Meter große Rückraumspieler kam vor der Runde von der SG Köndringen/Teningen und ist seit zwei Wochen auch Trainer der Erbacher. Zuvor betreute Jozef Skandik beim SVE die Herren und Damen, konzentriert sich aber fortan nur noch auf das Frauen-Bezirksoberliga-Team. Der Serbe Skrobic verfügt mit seinen 26 Jahren schon über viel Erfahrung, spielte bereits in Katar und der Türkei – und soll nun den Erbachern helfen, dem Abstieg zu entgehen.

„Wir müssen mal schauen, wie wir mit ihm umgehen. Es ist schon ein richtig Guter. Vielleicht werden wir mit einer Manndeckung agieren“, erklärt Schmied. „Der Rest der Erbacher ist in den Griff zu bekommen. Wir dürfen sie nur nicht durch Fehler in unserem Angriff zu Kontern einladen und ins Rollen kommen lassen“, wünscht sich der TVL-Coach „eine sehr konzentrierte Offensivleistung“.

TVL bangt um Mischler und Redig

Die Erbacher haben mächtig Respekt vor den Lampertheimern, bei denen hinter Michael Redig (erkältet) ein kleines und hinter Marvin Mischler (Oberschenkelzerrung) ein großes Fragezeichen steht. SVE-Abteilungsleiter Thomas Flath warnt insbesondere vor der „kompromisslosen zweiten Welle“ des TVL. me

