ried.In der Fußball-Kreisliga B Bergstraße will die zweite Mannschaft des TV Lampertheim ihre Aufholjagd weiter fortsetzen. Zwar ist die Elf von Trainer Peter Hecher nach dem 2:1-Auswärtssieg gegen den TSV Hambach weiterhin Tabellenletzter – doch das rettende Ufer ist längst in Sicht. So gibt es mit den beiden Zweitvertretungen aus Fürth und der Reserve des VfL Birkenau derzeit drei Vereine, auf die die Lampertheimer Turner nur zwei Punkte Rückstand haben.

Und was könnte ihnen besser gefallen, als einen dieser drei Kontrahenten am Sonntag direkt vor der Brust zu haben? Dies ist der Aufsteiger SV Fürth II. Die Odenwälder krebsen seit Saisonbeginn im unteren Tabellendrittel herum. Somit keine einfache, aber eine lösbare Aufgabe für die Lampertheimer.

Hohe Hürde

Aber auch der FC Olympia Lampertheim trifft auf eines dieser drei Teams mit 19 Punkten und muss sich bei der zweiten Mannschaft des FC Fürth beweisen „Der FC ist eine kampfstarke Mannschaft, die mitten im Abstiegskampf steht. Schon im Hinspiel haben wir uns an diesem Team bei unserem knappen 2:1-Erfolg fast die Zähne ausgebissen“, erinnert sich FCO-Sportausschussmitglied Patrick Andres an eine Begegnung zurück, in der Olympia-Trainer noch Thomas Roth hieß.