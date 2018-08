TVL präsentiert sich in Gala-Form

Hofheim.In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße ist der TV Lampertheim auf einem guten Weg. Nachdem der Club gestern das Derby beim FV Hofheim mit 4:1 für sich entschied, braucht er sich um die weitere Zukunft keine Sorgen zu machen und spielt erst einmal oben mit. Beim FV Hofheim hingegen ist spätestens jetzt die Euphorie, die den Verein nach dem 7:0-Auftaktsieg über Auerbach in den Griff genommen hatte, verpufft.

„Das war ein hochverdienter Erfolg meiner Elf. Mit schön herausgespielten Treffern haben wir in der ersten Halbzeit den Grundstein für den deutlichen Erfolg gelegt“, fuhr Lampertheims Trainer Rudi Kecskemeti nach der Begegnung mit fröhlichem Gesicht in seine Mannheimer Heimat zurück. Bereits in der 20. Minute musste Hofheims Torhüter Kenan Buzyer das erste Mal hinter sich greifen, als Timo Rodovsky eine schöne Kombination mit dem 0:1 abschloss. „Das war ein Mannschaftsprodukt. Neben dem Torschützen muss ich auch die Vorbereiter loben“, konstatierte Kecskemeti.

Und kaum war eine halbe Stunde gespielt, da hieß es bereits 0:2. Erneut überlisteten die Lampertheimer die Hofheimer Abwehr mit geschickten Spielzügen und erneut war Rodovsky der Torschütze. Noch aber gaben sich die Hofheimer nicht geschlagen. Und als die Lampertheimer eine gefährliche Situation nicht energisch genug klären konnten, schoss Tobias Haser, der lange Zeit auch das Trikot der Lampertheimer Turner trug, in der 64. Minute zum 1:2 ein. Doch so sehr sich die Platzherren auch bemühten, es gelang ihnen nicht, das Blatt zu wenden. Denn schon in der 75. Minute stellten die Turner beim 1:3 den alten Abstand wieder her. Maximilian Busch kreuzte vorm Hofheimer Tor auf und drückte den Ball eiskalt über die Linie.

Salzmann mit „Tor des Monats“

Eigentlich brauchte der mitgereiste Lampertheimer Anhang nun nichts mehr, um glücklich zu sein. Aber es kam noch ein Sahnehäubchen oben drauf. Als Rene Salzmanns Schuss aus spitzem Winkel aus 22 Metern zum 1:4 im Hofheimer Tor landete, brauchten die Zuschauer nicht das TV-Gerät einzuschalten, um einen Treffer Marke „Tor des Monats“ zu sehen. „Wir hätten auch mit 8:1 gewinnen können. Die Leistung der Hofheimer würde ich dabei noch nicht einmal als schwach einstufen. Nur kamen sie mit unserer taktisch sehr disziplinierten Spielweise nicht zurecht“, sagte Kecskemeti. hias

