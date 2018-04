Anzeige

Lampertheim.Dem Klassenerhalt in der Fußball-Kreisliga B Bergstraße ist der TV Lampertheim II gestern wieder ein Stück näher gekommen. Gegen das Schlusslicht VfL Birkenau II gab es im Lampertheimer Sportzentrum Ost einen 7:1 (3:1)-Kantersieg. „Dass es heute so hoch für uns ausgehen würde hatte ich ehrlicherweise nicht erwartet“, freute sich TVL II-Trainer Peter Hecher über die wichtigen drei Punkte.

„Das war ein Sechs-Punkte-Spiel gegen einen direkten Konkurrenten. Den Abstand auf die direkten Abstiegsplätze konnten wir jetzt auf sieben Punkte erhöhen“, konnte Hecher mit seinem Team den ersten Nichtabstiegsplatz mit dem Sieg etwas festigen, denn auch der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist nun auf vier Punkte angewachsen.

„Der Sieg für den TV Lampertheim II geht absolut in Ordnung, das muss man ganz klar so sagen. Wir kommen nach dem 3:1 zwar gut zurück ins Spiel, aber in der zweiten Halbzeit haben wir es dann nicht mehr gut gemacht. Trotzdem glauben wir weiter an uns und wollen zumindest noch den Relegationsplatz erreichen“, hat Mohamed Mcharek, Trainer des VfL Birkenau II, den Kampf um den Ligaerhalt trotz der Niederlage noch nicht aufgegeben. Gestern musste er nicht nur zwei Spieler zur ersten Mannschaft des VfL Birkenau abstellen, im Tor stand darüber hinaus VfL II-Co-Trainer Yannick Minners. „Er ist ja gar kein gelernter Torwart, aber unser eigentlicher Torhüter musste zur ersten Mannschaft und unser zweiter Torhüter aus der AH hat sich verletzt“, bedauerte der Gästecoach.