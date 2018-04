Anzeige

Lampertheim.In der Fußball-Kreisliga B Bergstraße will die zweite Mannschaft des TV Lampertheim heute um 19.30 Uhr ihre Aufholjagd im Kampf um den Klassenerhalt fortsetzen. Gegner ist die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Fürth, die eigentlich schon am vergangenen Sonntag in Lampertheim erwartet wurde, doch Fürth sagte kurzerhand ab.

Bereits mit einem Sieg könnte der TV Lampertheim II am heimischen Sportzentrum Ost an den Fürthern, die ein Spiel weniger haben, vorbeiziehen. Und wenn dann feststehen würde, dass an diesem Tage auch der VfL Birkenau II sein Derby gegen die TG Jahn Trösel verlieren würde, kämen die Lampertheimer erstmals wieder auf dem zur Relegation berechtigenden 14. Tabellenplatz. hias