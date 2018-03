TVL-Reserve klarer Außenseiter

Anzeige

Lampertheim.Für eine große Überraschung am vergangenen Wochenende im Fußballkreis sorgte zweifelsohne die zweite Mannschaft des TV Lampertheim in der Fußball-B-Liga Bergstraße. Überwinterte die Elf von Peter Hecher noch als abgeschlagenenes Schlusslicht, so stellte sie mit dem 7:0 über den SV Kirschhausen eindrucksvoll ihre Ligatauglichkeit unter Beweis. Zwar sind es immer noch sieben Punkte Rückstand auf die Reserven der beiden Fürther Vereine, doch ein Anfang ist aus Lampertheimer Sicht gemacht.

Und Kirschhausen ist in der Kreisliga B keineswegs Laufkundschaft. Zuletzt hatte die Elf von Miguel da Silva im vergangenen Oktober verloren. Dabei bedienten sich die Lampertheimer keineswegs nur bei den gruppenligaerfahrenen Akteuren aus der ebenfalls am Wochenende wegen Spielermangels zum dritten Mal nicht angetretenen ersten Mannschaft wie beispielsweise Philipp Hensel oder Nicolas Herwehe. Auch einige Spieler aus der eigenen Soma wie Timo Ohl, Martin Engelhardt oder Steffen Götz trugen ihr Scherflein zum Heimsieg gegen die Elf aus dem Heppenheimer Stadtteil bei. Am Sonntag aber könnte dieses erste Aufbäumen schon jäh gestoppt werden, denn die Lampertheimer Turner geben ihre Visitenkarte beim Tabellenzweiten SV/BSC Mörlenbach ab und sind dort nur krasser Außenseiter.

Olympia will Primus Bein stellen

Keineswegs besser geht es dem FC Olympia Lampertheim, der sein vergangenes Wochenende mit dem 3:2-Auswärtserfolg beim VfL Birkenau II ebenfalls siegreich gestaltete. Die Mannschaft des neuen Trainer Andreas Zinke empfängt nun den über allen Dingen schwebenden Tabellenführer SG Unter-Abtsteinach II, der mit Ausnahme eines Unentschiedens bislang alle Spiele gewann. „Alles andere als eine Niederlage wäre eine faustdicke Überraschung“, sieht FCO-Sportausschussmitglied Patrick Andres seine Elf klar in der Außenseiterrolle. Bei der SG Unter-Abtsteinach II braucht er dabei keinen Spieler besonders hervorzuheben, denn die komplette Mannschaft sucht in der Kreisliga B ihresgleichen.