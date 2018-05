Anzeige

Lampertheim.Nach acht Jahren in der Kreisliga B Bergstraße heißt es für die zweite Fußball-Mannschaft des TV Lampertheim am Sonntag, Abschied zu nehmen. Sie wird für die kommende Saison nicht mehr gemeldet. Am Wiesengrund 2, der Heimstätte des Zwingenberger Stadtteilvereins SC Rodau, trägt der TVL II sein vorerst letztes Spiel aus, denn auch in der C- oder D-Liga wird die Lampertheimer Reserve erst einmal nicht antreten.

Olympia sagt Hambach ab

Spielfrei hat der FC Olympia Lampertheim, der seine Begegnung beim TSV Hambach kampflos abgibt. „Wir mussten zuletzt mit einer so großen personellen Misere kämpfen, sodass wir auch dieses Mal maximal mit dem letzten Aufgebot nach Hambach hätten fahren können. Bei der Spielabsage haben wir aber sehr wohl berücksichtigt, dass es für unseren kommenden Gegner um nichts mehr geht. Alles andere wäre gegenüber einem möglichen Hambacher Konkurrenten unsportlich gewesen“, sagt Olympia-Sportausschussmitglied Patrick Andres. Derweil ist Andres mit der Kaderzusammenstellung für die kommende Runde beschäftigt. hias