TVL schwitzt für Rundenstart

Lampertheim.Sie haben viel vor, die Handballer des TV Lampertheim. Der Vorjahres-Fünfte der Bezirksoberliga will auf alle Fälle besser abschneiden und legt dafür derzeit die Grundlagen in einer intensiven Vorbereitungsphase. „Ich denke, wir sind schon auf dem richtigen Weg“, erklärt Trainer Achim Schmied, „auch wenn wir auf Grund der Hitze einige Einheiten bisher etwas gebremst absolvierten oder gerade im konditionellen Bereich auch mal was haben ausfallen lassen. Besonders die Einheiten, die im Freien stattfinden sollten, haben wir zurückgefahren“, musste er bisher etwas improvisieren.

Dass die Leistungskurve aber stimmt, zeigen unter anderem die beiden Testspiele gegen die TG Laudenbach: Verlor Lampertheim Anfang Juli noch zu Hause gegen diesen Gegner, gewann das Team den zweiten Test bei den Bergsträßern sicher. Zudem stand eine Partie beim Landesligisten SG Egelsbach an, „bei dem wir uns sehr gut verkauft haben“, wie Schmied erklärt. „Es war eine Partie auf Augenhöhe, aber man muss auch zugeben, dass bei Egelsbach zwei, drei Spieler fehlten“, will er diesen Vergleich nicht überbewerten.

In den vergangenen Wochen baute der TVL-Coach immer wieder Akteure aus der A-Jugend ins Training und bei den Testspielen ein. „Das lief mit Abstrichen gut“, standen wegen der Sommerferien einige Nachwuchsspieler nicht wie gehofft zu Verfügung. „Da kann man aber natürlich auch keinen Vorwurf machen. Jetzt ist aber wieder Schule und da hoffe ich schon, dass der eine oder andere sich besonders reinkniet. Das trifft auch für Routinier Dennis Strubel zu: Nachdem er wegen eines Daumenbruchs und der folgenden Operation fast die gesamte letzte Saison verpasste, war er zuletzt beruflich arg eingespannt. „Von ihm können wir jetzt auf alle Fälle wieder einiges erwarten“, ist schmied überzeugt.

Trainingslager am Wochenende

Bis zum Rundenstart am 22. September bei der MSG Rüsselsheim/Bauschheim stehen für die Lampertheimer noch einige intensive Wochen an. Ein Highlight wird dabei das Trainingslager in der Spargelstadt am 25. und 26. August sein. In dessen Rahmen spielt der TVL gegen den Landesligisten HSG Rodenstein. „Und da wollen wir schon wieder ein paar Schritte weiter sein.“

Eine Woche später sind die Lampertheimer dann beim Sebastian-May-Gedächtnistunier des TV Groß-Rohrheim zu Gast. „Da bekommen wir es dann mit Liga-Konkurrenten zu tun. Danach wissen wir schon eher, wohin die Reise geht“, ist für den Trainer das Teilnehmerfeld mit dem HC VfL Heppenheim und dem Aufsteiger-Team der Gastgeber sowie den beiden Landesligisten Fürth/Krumbach und Pfungstadt ein wichtiger Gradmesser.

„Unser Ziel ist es mit einem nahezu unveränderten Kader besser abzuscheiden als zuletzt“, betont schmied, der neben dem lange verletzten Marvin Mischler nur den ein oder anderen Nachwuchsakteur neu einbauen muss. „Das wird aber nicht einfach, denn die Liga ist in der Spitze ausgeglichener geworden. Wenn wir oben mitmischen wollen, müssen wir in den nächsten Wochen richtig gut arbeiten“, erklärt schmied. me

