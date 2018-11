TVL stoppt Langens Serie

Lampertheim.Der TV Lampertheim ist endgültig zurück in der Erfolgsspur: Nach einem katastrophalen Oktober, als angesichts von drei Niederlagen in vier Spielen gegen schlagbare Gegner das Saisonziel vorderes Drittel schon außer Reichweite schien, haben die Spargelstädter im November vermeintliche Favoriten das Fürchten gelehrt: Gegen den Titelkandidaten Crumstadt (3.) gewann der TVL zu Hause, in Heppenheim (4.) holte das Team von Trainer Achim Schmied ein beachtliches Remis und am Sonntagabend folgte die Krönung: Lampertheim brachte dem Bezirksoberliga-Spitzenreiter HSG Langen mit 25:24 (13:13) die erste Niederlage bei.

„Das war ein tolles Spiel. Zwar nicht mit übermäßig viel Tempo, aber mit wenigen technischen Fehlern und taktisch auch auf einem hohen Niveau“, freute sich Schmied nach dem Zittersieg. „Mit 11:7 Punkten sieht es bei uns jetzt wieder deutlich besser aus“, hofft der erfahrene Coach, dass seine Mannschaft nun die folgenden Pflichtaufgaben gut löst: „Wenn alles so läuft wie geplant, dann werden wir bis zur Weihnachtspause noch ein paar Plätze nach vorne gespült“, ist Schmied überzeugt, dass der aktuelle fünfte Rang nur eine Zwischenstation ist.

Abwehr gibt den Ausschlag

Der Lampertheimer Trainer gab im Nachhinein aber auch zu, dass es am Ende in beide Richtungen hätte gehen können: „Das war schon spannend. Aber wenn man die gesamte Spielzeit betrachtet, haben wir uns die beiden Punkte schon verdient.“

Ausschlaggebend für den Erfolg war in erster Linie die Abwehr. Aus einer 5:1-Deckung heraus unterband der TVL immer wieder den Angriff der Gäste, die eigentlich die Tormaschinerie der Liga sind. „Uns war klar, dass unsere Siegchance deutlich steigt, wenn wir Langen unter 30 Toren halten“, so Schmied. Dass dies geglückt ist, lag auch daran, dass Lampertheim das bessere Torhüterduo hatte: Dimitri Wildt machte seine Sache sehr gut und auch Frederik Saul wusste bei seinem Einsatz in der zweiten Hälfte zu überzeugen.

Zu keiner Zeit konnte sich eine Mannschaft entscheidend absetzen. Beim 18:20 (49.) schien der TVL die schlechteren Karten zu haben, aber dann kam der große Auftritt von Michael Redig. Nach seiner Verletzung gab er in der ersten Hälfte sein Comeback mit einem Kurzeinsatz und als es in der Schlussphase darauf ankam, war er zur Stelle. In der Deckung auf der vorgezogenen Position erkämpfte er sich gleich einen Ball und war auch in der Folge ein ständiger Unruheherd und machte Langen das Leben schwer.

„Er hat einen sehr guten Job gemacht“, fand auch Achim Schmied. Über 20:20 und 23:23 traf Jonas Gaebler 40 Sekunden vor dem Ende zum 25:24 für die Lampertheimer. Langen nahm nochmals eine Auszeit, aber die TVL-Deckung stand, fing zehn Sekunden vor der Schlusssirene den Ball noch einmal ab und sicherte damit endgültig die beiden wichtigen Punkte.

TVL-Tore: Zielonka (7/3), Eschenauer (5), König, Gaebler (je 3), Mischler, Bohrmann (je 2), Karb, Deissler, Redig (je 1). me

© Südhessen Morgen, Dienstag, 20.11.2018