TVL tritt schon wieder nicht an

Kaum noch Spieler da

Auf die Frage, ob der TV Lampertheim am Sonntag bei Rot-Weiß Walldorf antreten werde, antwortete das Sportausschussmitglied so: „Stand heute ist die Wahrscheinlichkeit nicht hoch, da seit Freitag keine Spieler zurückgekommen sind. Wir haben aber vor, in Walldorf anzutreten. Wir müssen jetzt einfach schauen, ob wir elf Spieler zusammenkriegen oder nicht.“ Damit untermauerte Gudowius die Aussagen, die er im Vorfeld der Partie in Büttelborn getroffen hatte: „Wenn am Freitagabend nur fünf Leute ins Abschlusstraining kommen, macht es wenig Sinn.“

Auf die Frage, ob die Spargelstädter die Runde zu Ende spielen würden, hatte er ferner entgegnet: „So, wie uns die Spieler zur Verfügung stehen – im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir werden einen Teufel tun, den Kopf in den Sand zu stecken.“ Sobota rief sich die Rückrundenbesprechung in Walldorf im Januar in Erinnerung: „Da hatten die Verantwortlichen noch geäußert, dass die Mannschaft so aufgestellt sei, dass man die Runde sportlich beenden könne.“ Danach sieht es aktuell nicht aus. Bereits für das Match beim VfR Fehlheim hatte der Tabellenletzte nicht genügend Mann zusammenbekommen. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 19.02.2018