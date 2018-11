TVL will Verfolgerduell mit Lorsch für sich entscheiden

Ried.Bereits am Samstag wird in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße der zweite Rückrundenspieltag angepfiffen. Um 17 Uhr empfängt die Tvgg Lorsch den TV Lampertheim. Alleine von der Historie her betrachtet sind sich beide Gegner ähnlich, denn sie wurden im Jahr 1951 als Fußballabteilungen traditionsreicher Turnvereine ins Leben gerufen. Außerdem weisen beide Vereine die gleiche Punktzahl auf. Der TVL bringt es nach seiner tollen Serie ebenso auf 32 Zähler wie die Tvgg, deren fulminanter Zwischenspurt mit der 1:3-Auswärtsniederlage beim VfR Bürstadt gestoppt wurde.

Aber nicht nur diese beiden Teams muss Tabellenführer FSG Riedrode fürchten, sondern auch den VfR Bürstadt und die SG Wald-Michelbach, die ebenfalls das Zeug hat, zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in den Darmstädter Fußballbezirk aufzusteigen. „Keine dieser Mannschaften muss sich vor uns verneigen und in Ehrfurcht erstarren. Jede ist stark genug, um uns zu schlagen. Und das gilt auch für viele weitere Mannschaften“, empfindet FSG-Trainer Duro Bozanovic die Liga als sehr ausgeglichen.

So gerät er auch gar nicht in Gefahr, den kommenden Heimgegner VfL Birkenau zu unterschätzen. „Wir müssen hochmotiviert sein und die nötige Geduld mitbringen. Wichtig ist, dass die Null steht, denn vorne können wir immer mal einen Treffer erzielen“, peilt Bozanovic einen Sieg an. Er kann zwar nicht ganz in Bestbesetzung antreten, doch die Ausfälle von Quendrim Dzackaj (Rotsperre) und Marcel Daniel (Urlaub) sollten zu kompensieren sein.

Al. Groß-Rohrheim – TSV Auerbach

Die TSV Auerbach zu Gast hat der FC Alemannia Groß-Rohrheim. Beide Mannschaften vereint, dass sie im Jahr 2015 aus der Kreisliga A aufgestiegen sind. Die Goß-Rohrheimer haben zwar einen guten Lauf, doch wollen sie sich zu Hause bei bislang nur zwei Saisonsiegen weiter aufpolieren.

„Unsere Bilanz ist gewiss nicht alltäglich. Während wir auswärts schon 19 Punkte geholt haben, brachten wir es in Groß-Rohrheim erst auf acht Zähler. Ganz klar, dass wir diese schwache Heimbilanz gegen Auerbach aufbessern wollen“, kommt für FCA-Vorsitzender Klaus Anthes nur ein Heimsieg in Frage.

Außerdem gilt es sich für das Hinspiel zu revanchieren, denn damals, Mitte August dieses Jahres, waren die Groß-Rohrheimer ausnahmsweise einmal auswärts schwach und unterlagen beim TSV Auerbach mit 1:3.

Anthes weist aber darauf hin, dass die Auerbacher sehr schwer einzuschätzen seien. Das zeige auch ihr 2:1-Sieg Anfang September bei Tabellenführer FSG Riedrode.

Außerdem plagen Rohrheims Trainer Hamza Elezovic einige personelle Sorgen. So fallen Sven Meyer, Antonio Vukic, Torhüter Dominik Nolte und Zugang Maximilian Menier, der in dieser Saison noch kein Punktspiel bestritt, weiterhin aus. „Diese Ausfälle haben wir bislang aber gut ersetzen können. Das hängt auch damit zusammen, dass unsere Reservisten einen guten Job machen“, freut sich Anthes über die Harmonie im Mannschaftsgefüge seines Vereins. hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018