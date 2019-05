Überraschungbleibt aus

Bürstadt.Die Tennisteams des TC Bürstadt müssen weiter auf die ersten Saisonsiege warten. Während der Herrenvierer in der Bezirksoberliga beim TAS Pfungstadt II glatt unterlag, kam das Damenquartett in der Bezirksliga beim TC Nauheim II nicht über ein 3:3 hinaus. In der Bezirksliga der Herren wurde das Spiel zwischen dem BC Fürth und dem TC Bürstadt II auf den 9. Juni verlegt.

TAS Pfungstadt II – TC Bürstadt 6:0

„Nach dem Vergleich der Leistungsklassen der einzelnen Spieler haben wir diese Niederlage erwartet. Die Pfungstädter Spieler waren deutlich besser, dazu kam noch deren für uns sehr ungewohnter Granulatplatz. Allerdings werden wir uns mit dieser Niederlage nicht lange aufhalten. Die Gegner, gegen die wir gewinnen müssen, kommen noch“, sagte Bürstadts Mannschaftsführer Tobias Klingler nach der glatten Niederlage bei den Pfungstädtern.

Bereits in den Einzeln wurde die Überlegenheit des TAS deutlich. Lediglich Sebastian Keil an Position vier zwang seinen Gegner in den dritten Satz, verpasste aber den Einzelpunkt. Im zweiten Doppel hatten Tobias Klingler und Sebastian Keil erneut Pech. Sie gaben die Partie erst im Champions-Tiebreak ab.

TC Nauheim II – TC Bürstadt 3:3

Für die TCB-Damen lief es etwas besser. Sie sicherten sich in der Bezirksliga beim TC Nauheim II zumindest ein Unentschieden. Nach dem Einzelsieg von Alicia Klenk hatte Sophia Klenk auf der zweiten Position Pech und unterlag im dritten Satz. Der Sieg von Marleen Heuser sorgte aber wieder für den Ausgleich. Danach teilten sich die beiden Mannschaften in den Doppelpartien die Punkte. rago

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.05.2019