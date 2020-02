Übervolles FSG-Lazarett

Riedrode.Es gibt Spiele im Amateurfußball, über die man auch nach Jahren noch spricht. Das Kreispokal-Viertelfinale zwischen der FSG Ried-rode und dem FC 07 Bensheim ist so eines. Erst im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung. 24 Versuche vom Punkt brauchte es, bis sich die FSG mit 13:12 durchgesetzt hatte. „Das war ein Spektakel. Ein geiles Spiel“, sagt Riedrodes Trainer Duro Bozanovic zehn Tage danach.

Der Halbfinaleinzug war eines der wenigen Glanzlichter in der Vorbereitung des Gruppenliga-Aufsteigers, der am Sonntag (15.15 Uhr, Waldsportplatz) die SKV Büttelborn zum Restrundenstart empfängt. „Geht so. Es war schon mal besser“, antwortet Bozanovic auf die Frage nach der Personalsituation. Es schwingt ein ironischer Unterton mit, der nicht verwundert: Das FSG-Lazarett ist überfüllt.

Stammtorwart Chris Keilmann wurde im Januar am Knie operiert. Der langjährige Regionalliga-Keeper soll in zwei bis drei Wochen mit dem Aufbautraining beginnen. Weitaus schlimmer traf es Dominic Kohl. Der Innenverteidiger erlitt einen Knorpelschaden und fällt für den Rest der Saison aus. Sogar das Karriereende ist beim 27-Jährigen, der schon oft mit Knieverletzungen zu kämpfen hatte, nicht auszuschließen. Nils Schwaier erlitt beim 3:5 gegen Phönix Schifferstadt vor drei Wochen einen Mittelfußbruch. Für den Offensiv-Leistungsträger ist die Runde gelaufen. „Das sind drei Langzeitverletzte, deren Ausfälle uns sehr wehtun“, betont Bozanovic.

Damit nicht genug. Marc Kress, der die komplette Hinserie verpasste, klagt weiter über Knieprobleme. Sefkan Pircek befindet sich nach einem Meniskusanriss im Aufbau. Musa Comma (Außenbahndehnung) ist wieder ins Training eingestiegen. Neuzugang Damian Pritchett (Magen-Darm-Infekt) liegt flach und ist für Sonntag fraglich. Gleiches gilt für Kapitän Tomislav Tadijan (Fersenschmerzen). Immerhin ist Julian Ille nach monatelanger Zwangspause wieder fit. Die Personalsorgen machten die FSG-Planungen für die Wintervorbereitung zunichte.

„Wir hatten uns bewusst für höherklassige Gegner entschieden“, berichtet Bozanovic. Die Aussagekraft der Testspiel-Ergebnisse ist jedoch überschaubar. Gegen die TSG Pfeddersheim (2:3) verlor Riedrode nur knapp, gegen den VfB Gartenstadt (1:6) und Olympia Biebesheim (0:5) setzte es Packungen. Bei Starkenburgia Heppenheim (3:2) und beim Pokal-Coup gegen Bensheim zeigte die Formkurve zuletzt aber wieder nach oben. „Zehn Spieler mussten fast alle Partien absolvieren. Das war kräfteraubend“, meint Bozanovic, der wohl seinen Bruder Petro aus dem 1b-Team hochziehen wird: „Wir haben 14 bis 15 Spieler und hoffen, dass jetzt alle gesund bleiben.“

Punkte für den Klassenerhalt

Als Vorwand wollen Bozanovic und sein Trainerpartner Andreas Keinz die Verletztenmisere freilich nicht nehmen. Gegen Büttelborn zählt für die Riedroder, die sich Platz neun mit Sportfreunde Heppenheim teilen, nur ein Heimsieg. Ihren Acht-Punkte-Vorsprung auf den Elften (20 Zähler) wollen die Blau-Schwarz-Gelben möglichst ausbauen. „Wir wollen die nötigen 12 bis 15 Punkte für den Klassenerhalt so schnell wie möglich holen“, stellt Bozanovic klar. cpa

