Umbruch bei SGL

Lampertheim.Für die Lampertheimer Zweitliga-Kegler rückt die Spielrunde 2020/2021 näher: Am vergangenen Wochenende haben die einzelnen Verbände beschlossen, die Saison wie geplant ab dem 5. September unter Einhaltung der Hygienevorschriften zu beginnen.

Für die Kegler der SG Lampertheim steht eine herausfordernde Aufgabe bevor. Nach der Eingruppierung in die 2. Bundesliga Süd ändern sich nicht nur die Mehrzahl der Gegner gegenüber der Vorsaison, auch einen großen Umbruch im Team gilt es zu bewältigen.

Erstes Spiel am 12. September

Durch den Abgang dreier Leistungsträger wird die erste Mannschaft ein anderes Gesicht bekommen. Bernd und Kevin Günderoth haben sich eine neue Herausforderung gesucht und sich dem Zweitligisten TUS Gerolsheim angeschlossen. Ralf Schmitt wird ebenso das Spargelstädter-Team in Richtung Spielgemeinschaft Dossenheim/Ladenburg verlassen.

Durch die Abgänge ist die Zielrichtung für die neue Saison ein gesicherter Mittelfeldplatz. Aufgefüllt wird der Kader mit den etablierten Kräften der zweiten Mannschaft: Marco Zimmermann, Kevin Münch und Jan Richter.

„Wir sind nicht so blauäugig, dass die Abgänge eins zu eins zu ersetzen sind, jedoch haben die Jungs schon mehrfach bewiesen, zu was sie fähig sind“, erklärt SG-Spieler Holger Thiemig. Im Zweitligakader befinden sich zudem Niklas Schulz, Patrik Streich, Steffen Back und Thomas Geyer. Die Saison beginnt am 12. September mit dem Heimspiel gegen Fortuna Rodalben. red

