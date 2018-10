Umstrittener Elfmeterpfiff entscheidet

Biblis.Ihre Einstandsfeier durften die neuen Spieler des FV Biblis am Samstag nach dem knappen 1:0 (0:0)-Sieg über den Lokalrivalen SG Nordheim/Wattenheim als Derbysieger begehen. Die entscheidende Szene war dabei in der 76. Minute, als der eingewechselte Kevin Sauer in den Strafraum der Gäste eindrang und der Unparteiische Klaus Schäfer aus Fürth nach einem Zweikampf auf Foul entschied. Den Strafstoß verwandelte Dennis De Sousa Barba zum letztlich goldenen Treffer für den FVB.

„Mir war klar, dass es in diesem Spiel darauf hinauslaufen wird, dass derjenige gewinnt, der das erste Tor schießt“, freute sich FVB-Trainer Roman Link über den Derbysieg. „Wenn man ehrlich ist, wäre wohl ein Unentschieden heute das gerechtere Ergebnis gewesen, aber wir nehmen diese drei Punkte gerne.“ Ob eine derartige Situation zu einem Strafstoß reiche, müsse der Schiedsrichter entscheiden. „Ich denke, das ist so ein 50:50-Ding. Man kann den Elfer geben, muss es aber nicht“, sagte er weiter.

„Der Sieg für den FV Biblis war glücklich, das kann man gar nicht anders sagen“, war NoWa-Coach Jens Stark enttäuscht, dass die in blau und weiß gekleideten Gäste nichts Zählbares aus dem Bibliser Pfaffenau-Stadion entführen konnten. „Der Schiedsrichter hatte ein paar unglückliche Entscheidungen auf beiden Seiten, aber der Elfmeter, der aus meiner Sicht keiner war, war natürlich spielentscheidend.“

Auch ein Schiedsrichter mache aber mal Fehler, sagte Stark, und er gab sich trotz aller Enttäuschungen sportsmännisch. „Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Spielen wieder für uns ausgleicht“, sagte er. „In den ersten fünf Minuten haben wir eigentlich gut begonnen, aber danach war die NoWa in der ersten Halbzeit das überlegene Team“, sah Roman Link, wie der FV Biblis der SG das Feld überließ.

So prüfte in der 6. Minute noch FVB-Stürmer Shpejtim Jakupi NoWa-Keeper Pascal Metz, aber danach gaben die Gäste den Ton an. Der erst 18-jährige Niklas Fleischhacker antwortete in der 9. Minute, als er FVB-Torwart Mathias Günder prüfte.

Nur knapp verfehlt

In der elften Minute zappelte der Ball dann am Außennetz des FVB-Tores, als Daniel Theiss Tobias Theiss mit einer schönen Vorlage bediente, der Winkel sich aber als zu spitz erwies. Auch in der 27. Minute hatte die SG Pech, als Daniel Theiss nach einer Ecke den Kasten der Hausherren nur knapp verfehlte. In der 31. und 33. Minute gab dann Markus Gölz zweimal ein Lebenszeichen für den FVB ab, als er jeweils über das NoWa-Tor schoss.

Fleischhacker antwortete im direkten Gegenzug, doch sein Schuss zischte am FVB-Tor vorbei (33.). In der 39. Minute lag dem SG-Anhang der Torschrei auf den Lippen, doch nach einer Fleischhacker-Ecke köpfte Tobias Theiss nur an den linken Torpfosten. „Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, das Tor zu machen“, hatte Jens Stark ansonsten nichts am Spiel seiner Mannschaft zu bemängeln.

In der Halbzeitpause sammelte sich der FVB dann noch einmal und agierte nun auch durch das starke Stellungsspiel von Marvin Weiland und FVB-Kapitän Patrick Wagner mit deutlich mehr Sicherheit im Spiel.

Die Partie war nun ausgeglichen, aber der Siegtreffer blieb dem FV Biblis vorbehalten.

