Unangenehme Aufgabe für VfR Bürstadt

Ried.Am Sonntag um 15.15 Uhr geht der Abstiegskampf für den Fußball-Kreisoberligisten VfR Bürstadt in seine entscheidende Phase. Zum Auftakt der Restrunde empfängt die Elf von Trainer Goran Barisic den FC Starkenburgia Heppenheim. Der VfR-Kontrahent steht mit sieben Siegen, vier Unentschieden und sieben Niederlagen genau im Mittelfeld der Liga und ist relativ frei von Abstiegssorgen, kann aber auch in den Kampf um die vorderen Plätze kaum noch eingreifen.

„Das war schon immer ein unangenehmer Gegner für uns“, sagt VfR-Vorsitzender Klaus Gassert im Vorfeld der Begegnung, legt aber Wert darauf, dass ein Unentschieden für seinen Verein in diesem Spiel nicht infrage kommt. Und damit legt er die Messlatte bereits hoch, denn die Vorbereitungsphase war nicht gerade das Gelbe vom Ei. Gerade die Trainingsbeteiligung ließ zu wünschen übrig, zudem war die Bürstädter Ausbeute in den Vorbereitungsbegegnungen recht mager. Da gab es nicht nur die 1:5-Niederlage beim Gruppenligisten FC Sportfreunde Heppenheim, sondern auch die beiden Niederlagen gegen die A-Ligisten Spvgg Ilvesheim (2:4) und die SG Bobenheim/Roxheim (3:4), die ebenfalls auf des Gegners Platz ausgetragen wurden. Am vergangenen Montag holte der VfR gegen den Ligarivalen Eintracht Wald-Michelbach II ein 2:2-Unentschieden. Immerhin verbuchte der VfR ein 1:1 gegen den Groß-Gerauer Kreisoberligisten Concordia Gernsheim als Teilerfolg. Die Begegnung wurde auf dem Sportgelände des FV Hofheim ausgetragen, wo der VfR in diesen Wintermonaten auch trainierte. „Das lief alles sehr reibungslos“, freute sich Gassert, ein geeignetes Gelände gefunden zu haben und bedankte sich auf diese Weise noch einmal beim Nachbarverein.

Einsatz von Hasan noch offen

Gut gelungen ist die Integration der neuen Spieler. Torhüter Eldin Hodzic (Viktoria Griesheim), sowie die Feldspieler Raman Chiri (FV Hofheim), Matej Cancar (TuS Wieblingen) und Ehsam Arfai (KSG Mitlechtern) wollen nun auf dem Platz dazu beitragen, dass es beim VfR besser läuft als in der Hinrunde. Auch Amer Gara Hasan wäre am Sonntag ein Mann für die Anfangsformation, doch bis zuletzt verhandelten die Bürstädter mit Gara Hasans ehemaligem Verein FC Fürth über die Freigabe. Trainer Goran Barisic sieht der Begegnung mit einer gewissen Vorfreude entgegen. Er weilte zuletzt aus familiären Gründen in seinem Heimatland Kroatien. Noch ist offen, ob Barisic den VfR auch in der kommenden Saison trainieren wird. „Wir sind im Gespräch mit ihm“, hofft Gassert, bis zum Ende des Monats eine Entscheidung in der Trainerfrage präsentieren zu können.

In noch größeren Abstiegsnöten als der VfR Bürstadt steckt Alemannia Groß-Rohrheim. Dem Club würde ein Heimsieg am Sonntag gut zu Gesicht stehen. Jedoch zählt Gegner Eintracht Wald-Michelbach II zu den aufstrebenden Teams der Liga und verfügt, auch wenn die erste Mannschaft nicht unterstützt, über sehr gute Spieler, die auch jeden anderen Verein in der Liga gut zu Gesicht stehen würden.

Beim Tabellenfünften Spielvereinigung Fürth muss der TV Lampertheim antreten. Der Personalnot geschuldet wird Trainer Rudi Kecskemeti in den kommenden Begegnungen wohl auf den ein oder anderen A-Junior zurückgreifen. Für Sonntag stehen Kai Knorr (Muskelverletzung) und Daniel Willhardt (Urlaub) nicht zur Verfügung. „Um uns im oberen Tabellendrittel behaupten zu können, peilen wir in Fürth einen Punktgewinn an“, gibt TVL-Pressesprecher Frank Willhardt das Ziel seines Vereins aus. hias

