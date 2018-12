Ungewohnte Rolle für Daniel Obert

Daniel Obert wurde am 23. Februar 1988 in Mannheim geboren. Mit seiner Frau Eileen lebt er in Lampertheim. Er ist stellvertretender Filialleiter der Sparkasse Rhein Neckar Nord in Mannheim-Schönau.

Obert begann beim SC Blumenau mit dem Fußballsport. In der D-Jugend ging es zum TV Lampertheim. In der C-Jugend folgte der Wechsel zum SV Waldhof. In der A-Jugend folgte die Rückkehr zum TVL. Bis auf zweieinhalb Jahre bei den Azzurri Lampertheim, hält er dem TVL seither die Treue.