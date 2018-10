Universe verstärkt seine Defensive

Frankfurt.American-Football-Bundesligist Frankfurt Universe hat Safety Adrian Kiernan verpflichtet. Der 27-jährige Deutsch-Amerikaner kommt vom Zweitligisten Wiesbaden Phantoms und will in der Mainmetropole den nächsten Schritt machen. „Universe hat sich in den letzten Jahren als eines der besten Mannschaften Deutschlands etabliert und bietet wie nur ganz wenige Vereine in Deutschland ein

...