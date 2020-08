Verband kürt „Corona-Meister“

Bergstraße.Es hört sich zwar nur wie eine Randnotiz an. Die Meldung ist aber offiziell – und für die betroffenen Vereine nicht unerheblich: Der Hessische Fußball-Verband (HFV) vergibt für die abgebrochene Fußball-Spielzeit 2019/2020 offizielle Meistertitel. „Durch die Entscheidung des außerordentlichen Verbandstags, dass die Saison abgebrochen und nach der Quotientenregel gewertet wird, handelt es sich bei den Erstplatzierten der Endtabelle auch offiziell um die Meister der Saison“, teilte der HFV auf Nachfrage dieser Redaktion mit. Am vergangenen Wochenende etwa überreichte Jürgen Radeck, Klassenleiter der Hessenliga, dem Regionalliga-Aufsteiger TSV Eintracht Stadtallendorf die Meisterschale.

Für den Fußballkreis Bergstraße bedeutet die Regelung, dass sich die mittlerweile aufgelöste zweite Mannschaft der SG Unter-Abtsteinach Meister der Kreisoberliga nennen darf. Der SSV Reichenbach ist demnach Meister der Kreisliga A, die TG Jahn Trösel Meister der Kreisliga B.

In der Kreisliga C darf sich die TSV Auerbach II nach Anwendung der Quotientenregel als Meister bezeichnen. Kurios: Nach der regulären Punktewertung hätte die Reserve der Tvgg Lorsch, die ein Spiel mehr absolviert hat, auf Platz eins gelegen. Meister der Gruppenliga Darmstadt ist der SV Münster. In den D-Klassen heißen die Meister SV Schwanheim, Olympia Lorsch II und SV Unter-Flockenbach III.

Regelung unbekannt

Reiner Held, Kreisfußballwart Bergstraße, zeigte sich auf Nachfrage überrascht. Ihm war diese Regelung so nicht bekannt – nicht zuletzt, weil die mögliche Vergabe von Meistertiteln für die Saison 2019/20 auf dem außerordentlichen Verbandstag im Juni nicht ausdrücklich besprochen wurde. Vielmehr sei es bei der virtuellen Sitzung um die Frage gegangen, welche Mannschaften aufsteigen dürften.

Bei der Vorrundenbesprechung war Held mit den Bergsträßer Vereinen vor kurzem eigentlich so verblieben, dass man die Meister nicht ehren wollte. „Wenn mich aber jetzt jemand darauf anspricht und darauf besteht, werde ich natürlich niemandem die Meisterurkunde verwehren“, betont Held, der sich gut vorstellen kann, die Titelträger im Rahmen eines der ersten Heimspiele 2020/21 auszuzeichnen.

Die vom HFV gewählte Handhabung der Meisterfrage ist keineswegs selbstverständlich, übrigens auch in Hessen nicht. So beschloss beispielsweise der Hessische Tischtennis-Verband, dass seine Erstplatzierten zwar direkt aufsteigen dürfen.

Meister dürfen sie sich allerdings nicht nennen – sehr zum Leidwesen etwa des TV Bürstadt. Das erste TVB-Herrenteam steuerte vier Spieltage vor Saisonende auf den sportlich kaum noch gefährdeten Titelgewinn in der Bezirksliga zu, ehe dann der coronabedingte Rundenabbruch kam.

