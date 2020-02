„Verbandsliga liegt noch in weiter Ferne“

Bürstadt.Er war zuletzt mehr denn je gefordert: Marcus Haßlöcher. Im Interview mit dem „Südhessen Morgen“ spricht der Abteilungsleiter Fußball der Bürstädter Eintracht über die Gesprächsrunde, an deren Ende die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Spielertrainer Benjamin Sigmund stand, und über die langfristigen Ziele der Grün-Weißen.

Herr Haßlöcher, Liga-Konkurrent FSG Riedrode zog kürzlich nach einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Bensheim 07 ins Kreispokal-Halbfinale ein. Für Ihr Team war nach einem 1:4 gegen Unter-Flockenbach Schluss. Ärgert Sie das?

Marcus Haßlöcher: Man muss auch sehen, dass wir gegen den Dritten der Verbandsliga gespielt haben. Wir haben uns gut verkauft. Das Ergebnis ist etwas zu hoch ausgefallen, wir wurden dreimal klassisch ausgekontert. Jetzt können wir uns ganz auf die Liga konzentrieren.

Wie zufrieden sind Sie bisher?

Haßlöcher: Wir sind top zufrieden. Als Achter stehen wir im gesicherten Mittelfeld. Wir dürfen uns nicht zurücklehnen, doch es gibt wenig zu bemängeln. Einen oder zwei Plätze können wir noch gutmachen, genauso gut aber nach hinten rutschen. Wenn wir am Ende auf Platz acht stehen, bin ich voll und ganz zufrieden.

Wäre noch mehr drin gewesen?

Haßlöcher: In zwei oder drei Spielen bestimmt. Wir könnten sechs, sieben Punkte mehr haben. Das geht der Konkurrenz aber nicht anders.

Trainer Sigmund spricht gerne vom „nächsten Schritt“. Hat Ihr Team diesen Schritt gemacht?

Haßlöcher: Wenn man diese Saison mit unserem ersten Gruppenliga-Jahr vergleicht, sieht man eine deutliche Weiterentwicklung. Wir haben nicht mehr so große Schwankungen in den Ergebnissen. Ich sehe es wie unser Trainer: Unsere Mannschaft hat Potenzial, sie macht aber noch Fehler. Wir kassieren immer noch zu viele Gegentore.

Das große Thema im Winter war die Klarheit auf der Trainerposition. Sie ging auch mit Forderungen Sigmunds einher.

Haßlöcher: Es gab ein klärendes Gespräch zwischen dem Vorstand, dem Trainer und mir. Es war einfach so, dass in letzter Zeit zu wenig zwischen Trainer und Vorstand gesprochen wurde. Für mich sind beide Personen – Rainer Beckerle als Vorstand und Benjamin Sigmund als Trainer – die jeweils perfekten Personen in ihren Ämtern. Letztlich ging es um Kleinigkeiten. Man hat mal wieder gesehen, was ein einfaches Gespräch ausmachen kann.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Haßlöcher: Manchmal hatte der Trainer das Gefühl, die Mannschaft bekomme zu wenig Anerkennung. Das mag auf den ersten Blick so aussehen. Wenn man aber sieht, was im Hintergrund so alles läuft, wird klar, dann Einiges gemacht wird, was nicht jeder gleich mitbekommt. In der Teambetreuung hatten wir zuletzt Schwachpunkte. Mit Michael Strauß haben wir jetzt einen Betreuer dazubekommen, der mich in meiner Doppelfunktion als Betreuer und Sportlicher Leiter entlasten wird.

Wie wichtig war die frühzeitige Klärung?

Haßlöcher: Für mich ist sie essenziell, der Grundstein für unsere Zukunft. Wären wir da nicht auf einen Nenner gekommen, wären wir womöglich in weniger ruhiges Fahrwasser geraten.

Der Trainer hat die erfolgreichste Eintracht-Ära begründet. Was hat er, was seine Vorgänger vielleicht nicht hatten?

Haßlöcher: Er schafft es, sportlich erfolgreich zu sein – aber auch, einen sehr guten Draht zu den Spielern zu haben, mit ihnen zusammenzusitzen und zu flachsen. Das macht er gut, das macht ihn aus. Wir hatten viele Trainer, die konnten das eine, das andere aber nicht.

Was hat den Ausschlag gegeben?

Haßlöcher: Für den Trainer war es wichtig zu sehen, dass wir auf längere Sicht planen. Als in der Kreisoberliga der erstmalige Aufstieg in die Gruppenliga immer näher rückte, haben wir uns gesagt: Gut, dann nehmen wir dieses Jahr mal mit. Jetzt will der Trainer natürlich die nächsten Schritte sehen. Wir sind uns einig, dass wir das Niveau halten wollen. Wenn Spieler gehen, holen wir adäquaten Ersatz.

Der Trainer sprach die Verbandsliga als Fernziel an…

Haßlöcher: Das liegt noch in weiter Ferne. Vielleicht können wir nächstes Jahr im vorderen Mittelfeld mitspielen. Die Verbandsliga ist auch eine Frage des Aufwands: Da fahren wir keine 60 Kilometer, sondern auch mal 100. Grundsätzlich stimme ich mit unserem Trainer überein: Wir wollen so erfolgreich wie möglich sein.

Wären viele Veränderungen nötig?

Haßlöcher: Wir müssen immer auf unsere Möglichkeiten schauen, da wir nicht den großen Sponsor haben – was nicht nur negativ ist. Natürlich werden wir uns wieder mit zwei, drei Spielern verstärken. Wir bleiben zu 90 Prozent so zusammen. Zwei, drei Wackelkandidaten haben wir noch. Fest steht, dass wir auf der Torhüterposition etwas machen müssen, weil Christian Steiner kürzertreten wird. Mit Timo Sauer bekommen wir einen talentierten Torwart aus der Jugend.

Um Ihre Vielzahl an Aufgaben sind Sie nicht zu beneiden. Wie haben Sie die vergangenen Monate erlebt?

Haßlöcher: Sie waren sehr anstrengend und gingen an die Substanz. Unser Vorstand und unser Trainer sind gestandene Männer, die wissen, was sie wollen und das deutlich rüberbringen. Ich stand in der Vermittlerposition, das war nicht immer einfach. Hinterher ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 28.02.2020