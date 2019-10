Verfolgerduell ohne Kapitäne

Biblis.Gerade einmal einen Punkt ist der FV Biblis im Moment von Platz drei in der Fußball-A-Liga entfernt. Auch beim TSV Aschbach, der am Sonntag (15.15 Uhr) im Bibliser Pfaffenau-Stadion gastiert, beträgt der Rückstand auf Platz drei nur zwei Zähler. Vor dem Verfolgerduell zwischen dem Siebten aus Biblis und dem Achten aus dem Wald-Michelbacher Ortsteil beschäftigen sich beide Trainer – auch angesichts dessen, dass sie personell nicht aus dem Vollen schöpfen können –, aber nicht damit, dem Spitzentrio auf den Fersen zu bleiben.

„Wir wussten von Beginn an, dass diese Runde für uns wegen unseres kleinen Kaders sehr schwierig wird und wir haben jetzt ja bereits Ausfälle zu verkraften. Aber wir jammern nicht und bisher hat es die Mannschaft unter diesen schwierigen Bedingungen richtig gut gemacht“, ist es für FVB-Trainer Thomas Roth im Moment nicht leicht, zumindest drei Spieler auf die Ersatzbank setzen zu können. „Vielleicht nehmen wir am Sonntag ein, zwei Spieler aus unserer zweiten Mannschaft mit dazu, bei der es personell aktuell allerdings kaum besser aussieht als bei uns“, sagte Roth, den die Rote Karte für FVB-Kapitän Patrick Wagner besonders schmerzt, der zuletzt bei der 3:4-Niederlage im Riedderby bei den Azzurri Lampertheim wegen Handspiels vom Platz flog. „Patrick stoppt den Ball mit der Brust und nicht mit der Hand, ich weiß nicht wie man da Rot geben kann, er fehlt uns jetzt natürlich sehr! Beim ersten Handelfmeter gegen uns war das Geschehen außerhalb des Strafraums“, kann FVB-Trainer Roth, der selbst auch Schiedsrichter ist, diese Entscheidungen immer noch nicht nachvollziehen.

Mit Saisonstart zufrieden

Auch bei den Gästen aus Aschbach wird mit Michael Weihrauch wohl der etatmäßige Kapitän nur von außen zuschauen können. „Er wollte es unter der Woche im Training mal wieder mit Laufen versuchen, aber das hat nicht so funktioniert, wie wir uns das gewünscht hätten“, bedauert TSV-Spielertrainer Sandro Riebel, der am Sonntag neben seinem eigenen Einsatz auch um Robin Rettig bangt.

„Eigentlich lief es in dieser Saison bisher sehr gut für uns, aber zuletzt sind auch bei uns die Verletzungen aufgekommen“, fand Riebel die schweren Innenbandblessuren von Stammtorhüter Jan Pfeifer und Mittelfeldspieler Sebastian Wiemer alles andere als erfreulich. „Jan muss sogar operiert werden, das ist schon sehr bitter!“, geht es auch für Riebel und sein Team darum, mit der Personalknappheit umzugehen und trotzdem weiter Punkte zu sammeln.

Dennoch ist man in Aschbach mit dem bisherigen Saisonverlauf gerade im Hinblick auf die vergangene A-Liga-Saison sehr zufrieden. Damals hatte der bis zum Winter 2019 beim Gruppenligisten SG Unter-Abtsteinach spielende Sandro Riebel seinen Heimatverein TSV Aschbach zehn Spieltage vor Rundenende als Spielertrainer übernommen und zum Klassenerhalt geführt.

Rot für Riebel

„Wir haben am letzten Spieltag mit unserem 7:1-Heimsieg gegen den VfB Lampertheim den Klassenerhalt klar gemacht, das war schon ganz schön knapp, aber wir haben es geschafft“, wünscht sich Riebel daher nun eine ruhigere A-Liga-Saison, in der man möglichst früh nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben will.

Eine Zielsetzung die man aktuell auch beim FV Biblis teilt. Ebenso wie beim FVB haben auch die Gäste eine Rotsperre zu verdauen, denn beim 1:1-Unentschieden vor zwei Wochen in Lindenfels sah Timo Riebel wegen Foulspiels die Rote Karte. Nachdem die Gäste zuvor vier Spiele in Folge ungeschlagen waren, unterlagen sie zuletzt beim SV Winterkasten knapp mit 0:1.

Auch für den FVB ging mit der Niederlage bei den Azzurri Lampertheim eine kleine Erfolgsserie zu Ende, waren die Gurkenstädter doch zuvor dreimal in Folge ohne Niederlage vom Platz gegangen. Am Sonntag werden die Karten neu gemischt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 18.10.2019