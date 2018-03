Anzeige

Bad Wildungen/Bensheim.Die HSG Bensheim/Auerbach musste in der Frauenhandball-Bundesliga eine weitere Niederlage hinnehmen, die in die Kategorie „vermeidbar und unglücklich“ fällt. Im Hessen-Derby bei der HSG Bad Wildungen Vipers stand am Samstag ein 27:29 (17:14) zu Buche, doch auch diesmal wäre – bei etwas mehr Cleverness und Nervenstärke – sicherlich mehr drin gewesen.

Nur zehn Treffer gelangen im zweiten Durchgang, wobei sich die Ladehemmungen bis zur 37. und ab der 56. Minute am Ende als verhängnisvoll erweisen sollten. „Wir haben – wie schon in der zweiten Hälfte gegen Blomberg-Lippe – ein richtig gutes Spiel gemacht, aber leider keine Punkte geholt. Wir haben nach einer starken Vorstellung in den ersten 30 Minuten eine 17:14-Halbzeitführung vorgelegt, dann aber nach der Pause fast sieben Minuten lang kein Tor mehr gemacht. Wir haben dabei zu viele Bälle verworfen und und lagen plötzlich mit einem Treffer hinten. Genügend Chancen hatten wir in diesem Spiel aber. Ich kann meinen Mädels aber keinen Vorwurf machen, haben sie doch bravourös gekämpft und gut in der Abwehr gestanden. Die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, haben sie gut umgesetzt. Ich glaube, dass diese Begegnung keinen Sieger verdient hatte, weil die Bad Wildungenerinnen keinesfalls die bessere Mannschaft waren und glücklich gewannen“, ärgerte sich Trainerin Heike Ahlgrimm über die verpasste Chance.

Die beiden Kontrahenten gingen in der Ense-Halle von Beginn an durch ein Wechselbad der Gefühle. Die Nordhessinnen legten zwei Führungen (1:0, 2:1) vor, ehe der quirligen Anja Ernsberger zwei Treffer binnen 36 Sekunden zur 3:2-Führung für die Gäste gelangen. Diese legten danach (4:3, 5:4, 6:5) vor, ehe dem Team der holländischen Trainerin Tessa Bremmer ein 9:7 (15.) gelang. Nach dem 12:12 durch Sabine Heusdens (23.) spielten die Flames nahezu perfekten Handball, glänzten mit durchdachten Ballstafetten und temporeichen Angriffsaktionen. Belohnung hierfür war ein 4:0-Lauf zur 16:12-Führung (27.). Ein verdienter 17:14-Pausenvorsprung nährte die Hoffnung auf den dritten Saisonsieg, doch dann kam alles anders. rs/ü