Verlieren verboten

Umschaltspiel als Waffe

Großen Respekt haben die Erbacher, die nach dem Abgang des Trainers Axel Buschsieper kurz vor Weihnachten vom Frauen-Coach Jozef Skandik mitbetreut werden, vor dem Umschaltspiel der Lampertheimer, wollen deren erste und zweite Welle mit einem guten Rückzugsverhalten unterbinden. „Natürlich wollen wir diese Waffe wieder verstärkt nutzen“, so TVL-Trainer Schmied, nachdem er zuletzt aufgrund von einigen angeschlagenen Spielern das Tempo etwas herausnahm. „Das hatte auch ganz gut geklappt, aber leider hatten wir dann Mitte der zweiten Hälfte einen Einbruch“, erinnert er sich an die „völlig unnötige“ 27:29-Niederlage gegen den Tabellenzweiten Crumstadt. „So eine Schwächephase darf man sich auch in Erbach nicht erlauben.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 03.03.2018