Verschmerzbarer Rückschlag

Lampertheim.Das 2:6 beim TTC Champions Düsseldorf zum Abschluss der Hinrunde nahm Uwe van gen Hassend, der Vorsitzende des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim, schon fast schulterzuckend zur Kenntnis. „Das ist für uns kein Weltuntergang“, sagte der 59-Jährige nach dem verlorenen Verfolgerduell in der 3. Bundesliga Nord.

Die Hinrundentabelle ist für van gen Hassend Trost genug. Gleichauf mit den Düsseldorfern, die als Dritter 11:7 Zähler und eine Spielbilanz von +12 aufweisen, findet sich Lampertheim mit einer Bilanz von +4 auf Rang vier wieder. Sogar der Tabellenzweite TTC Fulda-Maberzell II (12:6) liegt für die Südhessen noch in Reichweite. Nur der designierte Meister Hertha BSC (18:0) ist auf und davon. „Wir hatten uns Platz vier bis sechs vorgenommen. Jetzt sind wir genau Vierter und punktgleich mit dem Dritten. Wir brauchen uns nicht zu verstecken“, resümierte van gen Hassend die erste Saisonhälfte – in der die Spargelstädter, die in der vergangenen Runde überraschend die Vizemeisterschaft gefeiert hatten, mit dem Fünften Union Velbert (9:9 Punkte) sogar einen der deutlich finanzkräftigeren Drittliga-Clubs hinter sich gelassen haben.

Auch der TTC Düsseldorf gehört zu jenen Vereinen in der Nord-Gruppe, die mehr monetäre Möglichkeiten haben als die Lampertheimer – allen voran dank Frank Müller, dem Immobilienunternehmer und früheren Erstliga-Spieler, der mit 56 Jahren noch immer selbst an der Platte steht. Gegen Lampertheim spielte Müller allerdings nur bis zum Auftaktdoppel. Im Doppel mit dem Weißrussen Evgueni Chtchetnine sah er nach einer Schiedsrichter-Beleidigung die Rote Karte und wurde für den Rest der Partie disqualifiziert. Der Punkt zum 1:1 ging an das Gästedoppel Andrey Semenov/Dmitry Zakharov.

Umso bitterer fand van gen Hassend, dass Alfredas Udra/Istvan Molnar eine 8:5-Führung im fünften Satz des zweiten Doppels nicht zum zweiten Punkt verwerten konnten. „Leider hat Istvan nach dem 8:5 völlig den Faden verloren“, stellte van gen Hassend fest: „Mit einer 2:0-Führung läuft das ganze Spiel anders.“

So aber zog Düsseldorf im ersten Einzeldurchgang auf 1:4 davon. Nur Zakhatov, der Minh Tran Le in drei Sätzen abfertigte, konnte einen Einzelerfolg für Lampertheim nachlegen. Nach den Vier-Satz-Niederlagen von Udra und Semenov gegen den früheren Weltklasse-Abwehrmann Chtchetnine und Roko Tosic war das Match gelaufen. Kurios: Trotz des deutlichen Ausgangs war die Ballbilanz ausgeglichen (277:277).

Für die TTC-Herren beginnt die Rückserie mit einem Doppelspieltag in Norddeutschland. Am 11. Januar reisen die Südhessen zum Drittletzten TSV Schwarzenbek, am 12. Januar geht es zu Schlusslicht SV Siek. „In Schwarzenbek haben wir nach dem 5:5 am ersten Spieltag zu Hause noch etwas gutzumachen. Auch gegen Siek haben wir in der Vorrunde nur 6:4 gewonnen“, erwartet van gen Hassend keine Spaziergänge. Das erste TTC-Heimmatch 2020 steigt am 26. Januar (14.30 Uhr) gegen Fulda-Maberzell II.

Ein vernichtendes Urteil fällte der TTC-Boss über das TTC-Damenteam in der Oberliga Hessen. Nach der 5:8-Niederlage bei Aufsteiger SV Ober-Kainsbach werden die Spargelstädterinnen mit 3:15 Punkten auf dem zehnten und letzten Platz überwintern. Zwar sind der Siebte Ober-Kainsbach und die TTG Morschen-Heina auf Relegationsplatz acht (beide 5:13 Punkte) nicht allzu weit entfernt. Allerdings spricht zurzeit wenig dafür, dass die TTC-Damen in der zweiten Saisonhälfte wieder in die Spur finden.

„Es ist alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte“, gab van gen Hassend kund. TTC-Spitzenspielerin Anne Lochbühler und Sabrina Metzger auf Position vier stemmten sich mit je zwei Erfolgen gegen das 5:8, das in die Kategorie „vermeidbar“ fällt. Denn: Die Chancen zum zweiten Saisonsieg waren da. Auf Position zwei vertändelte jedoch Inken Diederich in ihren ersten beiden Einzeln eine 2:0-Führung. Auch das TTC-Spitzendoppel Lochbühler/Metzger musste sich nach einem 2:0 noch im fünften Satz geschlagen geben. Auf der „Drei“ gab Tanja Haberle zwei Partien im fünften Satz verloren, eines davon nach einer 2:1-Führung. „Ich hätte niemals gedacht, dass wir dieses Spiel verlieren würden“, meinte van gen Hassend.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.12.2019