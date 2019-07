Verstärkung für TTC

Alfredas Udra geht als Lampertheimer Nummer eins in die Saison. © Nix

Lampertheim.Der TTC Lampertheim hat seine Neuzugänge für die Saison 2019/20 bekanntgegeben. Für sein viertes Jahr in der 3. Bundesliga Nord verpflichtete das erste TTC-Herrenteam Andrey Semenov und Dmitry Zakharov. Der 22-jährige Russe kommt vom 1. FC Saarbrücken II, der in der vergangenen Spielzeit den dritten Platz in der 2. Bundesliga belegte. Trotz seines jungen Alters ist Semenov ein alter Hase. Schon in der Saison 2012/13 kam der damals 15-Jährige im Zweitliga-Team des TTC Grenzau zum Einsatz. In Lampertheim wird Semenov, der im hinteren Paarkreuz spielte, auf Position zwei gesetzt sein. Der 25-jährige Zakharov, der ebenfalls aus Russland stammt, war zuletzt beim TTC Wöschbach in der 3. Liga Süd im Spitzenpaarkreuz aktiv.

Die neue Nummer eins beim amtierenden Vizemeister ist Alfredas Udra. Der Litauer folgt auf Andrei Putuntica, der zu Zweitligist TuS Celle wechselte. Nick Tio steht jetzt bei Ligakonkurrent TTC Herne an der Platte. Auf Position vier wird weiter Istvan Molnar, der dreifache U-21-Meister Ungarns, aufschlagen. „Das Saisonziel in einer immer stärker werdenden Liga ist ein Platz unter den ersten Fünf“, sagt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

Mexikaner für Verbandsliga-Team

Als neuen Ersatzmann holte Lampertheim den 17-jährigen Dario Arce vom Sachsenligisten TTV Leutzscher Füchse. Der in der Vorsaison ungeschlagene Mexikaner soll im Verbandsliga-Team Spielpraxis sammeln und Landsmann Guillermo Gasio (ging zu Oberligist TTV Stadtallendorf) ersetzen.

Wenig Bewegung gab es bei den Oberliga-Damen des TTC. Sie werden wie gehabt mit Anne Lochbühler, Inken Diederich, Ina Leckel, Tanja Haberle, Sabrina Metzger und Alina Metzner antreten. Neu im Team ist Irma Barillon. Die Ü-65-Spielerin glänzte 2017 als Vize-Europameisterin im Doppel in ihrer Altersklasse. cpa

