Geboren wurde Philipp Grünig am 19. November 1996 in Heppenheim und wuchs in Biblis auf. Seit dem Wintersemester 2017/2018 studiert er an der Technischen Universität Darmstadt Biologie und konnte vor kurzem in Darmstadt einen Platz in einer Wohngemeinschaft ergattern.

Mit dem Fußball begann er beim FV Biblis. In der B-Jugend ging es dann in den JFV BiNoWa. Von dort schloss sich Grünig im Seniorenbereich dem FV Biblis an. Vor der Saison wechselte Grünig zur SG Nordheim/Wattenheim. and