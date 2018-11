Verwirrspiel um Gerangel

Hammelbach/Ried.Zu den Vorfällen nach dem Spitzenspiel in der Fußball-C-Liga zwischen der SG Hammelbach/Scharbach und der SG Hüttenfeld am vergangenen Sonntag hat sich nun ein Hammelbacher Ordner per E-Mail bei unserer Zeitung gemeldet. Werner Reinhard, laut Homepage des SV Hammelbach auch Beisitzer im Vorstand, widerspricht der Darstellung von Hüttenfelds Trainer Jury Mai, wonach Ordner der Heimmannschaft Gästespieler mit Schlägen und Tritten attackiert haben sollen.

„Ich war selbst Ordner und kann nicht verstehen, wie der Hüttenfelder Trainer einen solchen ungeheuerlichen Vorwurf in den Raum stellt“, schreibt er. Zudem seien keine acht bis elf Ordner, wie von Mai berichtet, vor Ort gewesen, „denn es waren nur sechs eingeteilt. Und dass Alkohol bei den Ordnern im Spiel war, kann ich absolut ausschließen“.

Die Tumulte erlebte Reinhard so: „Nach dem Ausgleich in letzter Sekunde und dem Abpfiff stürmten zwei, drei Spieler der SG Hüttenfeld in Richtung Schiedsrichter und fassten ihn mit den Händen an. Zumindest aus unserer Sicht bedrängten die Spieler den Schiedsrichter. Einer unserer Ordner war zur Stelle und wollte die Situation unterbinden. Als jedoch unser Ordner nach einem Tritt auf den Fuß durch einen Hüttenfelder Spieler ins Straucheln kam und dabei seine Brille verlor, eilte ich zur Unterstützung herbei. Nur: So weit kam es nicht, denn mehrere Hüttenfelder Spieler gingen auf uns los. Dabei wollte mir ein Spieler von hinten einen Faustschlag verpassen, hat mich jedoch nur gestreift.“

Vorfall für Trainer abgehakt

Auch Hammelbachs Vorsitzender Rainer Wolk nahm die Ordnungskräfte in Schutz. „Die Ordner wollten lediglich den Schiedsrichter schützen“, erklärte Wolk der „Odenwälder Zeitung“. Bei der Rudelbildung, an der Wolk zufolge knapp 20 „Spieler, Ordner, Betreuer und Zuschauer von beiden Seiten“ beteiligt gewesen seien, habe es Rangeleien gegeben, aber „keine gezielten Tritte oder Schläge“ – die Lage habe sich schnell wieder beruhigt, sagte der Vorsitzende weiter.

Der „Südhessen Morgen“ hatte am Sonntagnachmittag nach einem Gespräch mit Hüttenfelds Coach Mai umgehend Kontakt zur SG Hammelbach/Scharbach aufgenommen und deren Trainer Manfred Greulich telefonisch erreicht. Der hatte Mais Darstellung weitestgehend bestätigt: „Nach dem Schlusspfiff sind Hüttenfelder Spieler zügig auf den Schiedsrichter zugegangen, dann hat es eine Stumperei gegeben. Ich war 60 Meter entfernt und kann nur sagen: Das war komplett unnötig. Unsere Ordner haben überreagiert, sie sollen für Ordnung sorgen und nicht für Hektik. Darin habe ich meinem Trainerkollegen zugestimmt. Ich werde auf jeden Fall Redebedarf bei unserem ersten Vorsitzenden anmelden.“ Greulich sei es nach eigener Aussage wichtig gewesen, Mai mit einem Handschlag zu verabschieden. „Das haben wir gemacht. Von unserer Seite ist das geklärt“, bestätigte Mai am Dienstag. Am Sonntag hatte er im Gespräch mit dieser Zeitung geschildert: „Acht bis elf Ordner, zwei davon waren alkoholisiert, haben meine Spieler mit Schlägen und Tritten attackiert, auch ich wurde ins Gesicht geschlagen.“

Auslöser der Tumulte sei gewesen, dass SGH-Spieler Gerhard Kotke den Schiedsrichter nach Abpfiff auf eine Fehlentscheidung vor dem Eckball ansprechen wollte, der zum späten 2:2 geführt hatte. Laut Mai trat dabei ein Ordner Kotke gegen den Knöchel: „Ich spreche meine Jungs nicht frei von jeglicher Schuld. Dass Gästespieler von Ordnern angegriffen werden, geht aber gar nicht.“

Zu Reinhards Aussagen erklärte Hüttenfelds Coach: „Dass zwei, drei Spieler auf den Schiedsrichter zugelaufen sind, ist richtig. Aber keiner hat ihn attackiert oder berührt. Das hätte der Schiedsrichter ja in seinem Bericht aufgefasst.“ Das ist in der Tat nicht passiert. Der Kreisfußballausschuss hat den Fall fürs Erste zu den Akten gelegt. „Damit etwas passiert, müsste das zur Anzeige kommen“, verwies Kreisschiedsrichter-Obmann Karlheinz Dörsam auf Klassenleiter Reiner Held. Der zitierte auf Nachfrage dieser Zeitung aus dem Spielberichtsbogen des Schiedsrichters: „Nach dem Spiel schubsten sich ein paar Zuschauer. Ich hielt die Spieler aus diesem Pulk heraus. Damit war das erledigt.“

Laut Held wurde der Unparteiische hinterher von einem Einzelrichter des Kreissportgerichts kontaktiert. „Er hat ausgesagt, dass sonst weiter nichts gewesen sei oder dass er zumindest keinen Anlass gesehen hätte, eine größere Sache daraus zu machen. Das müssen wir so hinnehmen“, meinte Held – und betonte: „Es hat sich kein Verein bei mir gemeldet.“

