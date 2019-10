Verworfener Siebenmeter rächt sich für TG Biblis

BIBLIS.Im Heimspiel gegen den Bezirksliga-A-Spitzenreiter TSV Pfungstadt II gelang den Handballern der TG Biblis beim 21:21 am dritten Spieltag der erste Punktgewinn. Uwe Groß, gemeinsam mit Sascha Schnöller auf der Trainerbank der TGB, wusste nicht so recht, wie er den ersten Zähler einordnen sollte.

Das Spiel verlief über weite Strecken ausgeglichen. Nach zähem Start lag Biblis Mitte der ersten Halbzeit mit 6:3 in Führung. Acht Minuten gelang kein Torerfolg, währenddessen traf der Primus fünfmal in Serie zum 6:8. Biblis rappelte sich wieder auf, obwohl Groß und Schnöller auf vier Akteure verzichten mussten und kurzfristig Peter Schmitzer reaktivierten. Der Routinier spielte so, als ob er nie weggewesen sei, traf sechsmal und führte das junge Team.

Lars Dotzaus und Philipp Reis stellten sich trotz starker Erkältungen in den Dienst der Mannschaft, die beim Seitenwechsel 10:9 in Führung lag. Im Gleichschritt ging es bis zum 18:18 weiter, keine Mannschaft konnte sich mehr als einen Treffer absetzen. Dann gelang der TGB ein Doppelschlag zum 20:18. Ein verworfener Siebenmeter sollte sich jedoch rächen. Pfungstadt glich zum 20:20 aus und hatte auch auf den neuerlichen Bibliser Führungstreffer durch Reis die Antwort.

Ein Sonderlob gab es von Groß für Torwart Andre Angert, der seine Mannschaft im Spiel hielt. Am Ende fehlten dem ersatzgeschwächten Bibliser Rückraum ein paar Körner, „letztes Jahr haben wir länger gebraucht, um den ersten Punkt zu holen“ sagte Groß. fh

