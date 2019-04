VfB bezwingt Angstgegner Reichenbach

Ried.Während der FV Biblis beim Auswärtsspiel gegen den FC 07 Bensheim II den ersten Punkt in diesem Jahr holte, besiegte der VfB Lampertheim den SSV Reichenbach erstmals seit vier Jahren. Die SG Nordheim/Wattenheim trotzte dem Tabellendritten SV Winterkasten ein Unentschieden ab und die Lampertheimer Azzurri teilten sich mit dem SV Lindenfels die Punkte.

VfB Lamperth. – Reichenbach 1:0

Zum ersten Mal seit vier Jahren gelang dem VfB wieder ein Sieg gegen den SSV. Mit einem knappen, aber weitgehend ungefährdeten 1:0 bezwangen die Spargelstädter den Angstgegner. „In der ersten Halbzeit war das Spiel sehr ausgeglichen, allerdings kam keine der Mannschaften zu einer Torchance. Im zweiten Durchgang wurden wir dann immer besser. Das war dann ein Spiel auf ein Tor“, kommentierte VfB-Betreuer Bruno Synoradzki. Nach dem Wiederanpfiff vergab Nunzio Pelleriti die erste Chance (55.). Kurz darauf kratzten die Reichenbacher einen Schuss von Joey Gutschalk von der Linie (58.). Den einzigen Treffer der Begegnung erzielte Thomas Gerner, der nach Vorarbeit von Rouven Schmitz und Nunzio Pelleriti aus sieben Metern zum 1:0 einschob (76.).

SG NoWa – SV Winterkasten 1:1

Für eine kleine Überraschung sorgte die Sportgemeinde, die beim Heimspiel gegen Winterkasten ein Unentschieden holte. „Das Ergebnis ist gerecht, damit können wohl beide Mannschaften gut leben“, freute sich SG NoWa-Coach Jens Stark über die Punkteteilung gegen den Tabellendritten. Winterkasten ging zunächst durch einen von Janis Bauer verwandelten Foulelfmeter in Führung 28.). In der Nachspielzeit sicherte Niklas Fleischhacker nach Vorarbeit von Malte Gress das Remis (90.+2).

FC 07 Bensheim II – FV Biblis 1:1

„Bedenkt man, dass wir über eine halbe Stunde lang in Unterzahl spielen mussten und uns der Ausgleich erst in der Nachspielzeit gelungen ist, müssen wir mit dem Unentschieden zufrieden sein. Hätten wir schon in der ersten Halbzeit so gespielt wie in der zweiten, wäre ein Auswärtssieg drin gewesen“, resümierte Thomas Roth, Trainer beim FV Biblis, nach dem ersten Punktgewinn des Jahres.

Zunächst taten sich die Bibliser schwer, ins Spiel zu finden. „Wir hatten Probleme beim Spielaufbau, immer wieder hat auch die Zuordnung nicht gestimmt“, haderte Roth. Fast zwangsläufig gingen die „Nullsiebener“ in Führung. Nach einer Unachtsamkeit und individuellen Fehlern der Bibliser Abwehr traf Alessandro Zocco zum 1:0 (30.). In der zweiten Halbzeit geriet der FVB in Unterzahl, als Romario Kronauer wegen einer angeblichen Beleidigung die Rote Karte sah (55.). Trotz der Unterzahl wurden die Bibliser in der Folge aber stärker und erarbeiteten sich viele Chancen, die aber zunächst ungenutzt blieben. Erst in der Nachspielzeit gelang dem FVB der verdiente Ausgleichstreffer. Nach einem Angriff über die linke Seite traf Marc Worschech zum 1:1-Endstand.

Lindenfels – Azzurri Lamperth. 1:1

„In der ersten Halbzeit waren wir überlegen und hatten viele Chancen, aus denen wir aber zu wenig gemacht haben. Im zweiten Durchgang war es dann eine ausgeglichene Partie, auch wenn es nicht mehr viele Torraumszenen gab. Am Ende ist das Unentschieden ein gerechtes Ergebnis“, befand Jochen Rettig, Vorstandsmitglied beim SVL. Für Lindenfels köpfte Patrick Klöss zunächst die Führung (50.), ehe Christian Sagara mit einem Sonntagsschuss aus 20 Metern zum 1:1-Endstand in den Winkel traf (62.). rago

