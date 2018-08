VfB hofft auf drei Punkte im Derby

Ried.Nachdem der dritte Spieltag der noch jungen Saison in der Kreisliga A bereits gestern Abend mit dem Derby zwischen den Lampertheimer Azzurri und dem FV Biblis eröffnet wurde, kommt es am Sonntag, 19. August, zum nächsten Aufeinandertreffen zweier Riedclubs. Dabei empfängt der VfB Lampertheim die SG Nordheim/Wattenheim im Adam-Günderoth-Stadion (Anpfiff 15.15 Uhr).

Für die Lampertheimer lief der Auftakt in die neue Runde nicht ganz so erfolgreich wie erwartet. Am ersten Spieltag kam die Mannschaft von Trainer Stefan Svrga gegen den SV Lindenfels nicht über ein 1:1-Remis hinaus, am vergangenen Sonntag blieben die Grün-Weißen dann spielfrei. „Wir hatten uns gegen Lindenfels natürlich etwas mehr vorgenommen. Es gab da einige Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ich war deshalb froh, dass wir am zweiten Spieltag frei hatten und denke, dass wir diese Pause noch einmal gut nutzen konnten“, sagt Svrga.

Positiver Start in die Runde

Gegen die Sportgemeinde, die nach zwei Spieltagen bereits vier Punkte verbuchen konnte, fordert Svrga nun den ersten Saisonsieg: „Wir wollen ja positiv in die Runde starten und dafür brauchen wir den Heimsieg. Es gilt, ein Ausrufezeichen zu setzen. Wenn wir die drei Punkte nicht holen sollten, rennen wir den anderen schon wieder hinterher.“

Allerdings weiß Svrga, dass die SG NoWa nicht einfach zu knacken sein wird: „Nachdem sie in der letzten Saison etwas glücklich die Klasse gehalten haben, können sie nun befreit aufspielen und haben keinen großen Druck. Wir dürfen sie deshalb nicht unterschätzen, denn auch sie haben einige gute Spieler im Team. Dennoch sollten für uns drei Punkte möglich sein.“ rago

