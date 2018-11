VfB hofft auf positiven Abschluss

Ried.Für drei der vier Fußballteams aus dem Ried steht am kommenden Sonntag der letzte A-Liga-Pflichtspieltermin in diesem Jahr an. Dabei empfängt der FV Biblis den SV Lörzenbach und der VfB Lampertheim den VfR Fehlheim II. Außerdem treten die Lampertheimer Azzurri auswärts beim SV Unterflockenbach II an, die SG Nordheim/Wattenheim bleibt dagegen spielfrei.

VfB Lampertheim – VfR Fehlheim II

Für den VfB Lampertheim geht am Sonntag ein schwieriges Jahr zu Ende. In der ersten Hälfte lief es noch gut, der VfB schloss die vergangene Saison auf dem sechsten Platz ab. In der aktuellen Runde blieben die Spargelstädter jedoch etwas hinter den eigenen Erwartungen zurück. Schuld daran waren zum einen die vielen Verletzten, zum anderen ließ der VfB durch die eigene Chancenverwertung immer wieder Punkte liegen. Erst in den letzten Wochen besserte sich die Situation, nach dem Pokalsieg gegen die Groß-Rohrheimer Alemannia gewannen die Lampertheimer die letzten drei Ligaspiele. Trotzdem sehnt VfB-Trainer Stefan Svrga die Winterpause herbei: „In der spielfreien Zeit haben endlich alle Spieler die Möglichkeit, wieder richtig zu regenerieren und Verletzungen auszukurieren.“

Am Sonntag, wenn der VfB mit dem VfR Fehlheim II den direkten Tabellennachbarn empfängt, hofft Svrga auf einen Heimsieg: „Das letzte Spiel in diesem Jahr wollen wir unbedingt gewinnen und unsere aktuelle kleine Siegesserie behalten. Dafür müssen wir alles geben und an die guten Leistungen anknüpfen.“

SV Unterflockenbach II – Azzurri

An Selbstvertrauen mangelt es den Lampertheimer Azzurri momentan nicht. Die Mannschaft von Trainer Martin Göring hat seit zehn Spielen nicht mehr verloren und sich auf dem fünften Tabellenplatz festgesetzt. Diese Serie will Göring in die Winterpause retten, auch wenn die Aufgabe beim aktuellen Liga-Zweiten nicht einfach wird. „Unterflockenbach hat eine starke, erfahrene Truppe. Sie warten geduldig auf gegnerische Fehler und machen selbst selten welche. Zusammen mit der SG Unter-Abtsteinach gehören sie für mich zu den führenden Mannschaften in der A-Liga. Ich bin mir sicher, dass sie auch am Ende oben stehen werden. Trotzdem sind sie nicht unschlagbar“, sagt Göring.

Um beim SVU zu punkten, setzt Göring auf kontrollierte Defensive: „In den letzten Spielen haben wir zu viele unnötige Gegentore gefangen. Am Sonntag werden wir deshalb versuchen, etwas verhaltener zu spielen und kompakt zu stehen.“ Personell sind die Azzurri gut aufgestellt. Auch Torjäger Marcel Sutter ist zurück.

FV Biblis – SV Lörzenbach

Am vergangenen Sonntag holte der FVB im Derby gegen die Azzurri den ersten Punkt unter Trainer Thomas Roth. Am Sonntag hofft Roth erneut auf Zählbares: „Wir wollen möglichst positiv in die Winterpause gehen und den Aufschwung schon jetzt einleiten. Es wird sich zeigen, ob wir aus dem Remis gegen die Azzurri Selbstvertrauen ziehen konnten. Die Lörzenbacher sind eine junge, talentierte und kraftvolle, dynamische Mannschaft. Wir werden uns aber nicht verstecken.“ rago

© Südhessen Morgen, Freitag, 30.11.2018