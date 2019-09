VfB kämpft mit zahlreichen Baustellen

Ried.Die Lampertheimer Azzurri treffen nach der A-Liga-Nachholpartie gegen den TSV Aschbach am Donnerstagabend (Ergebnis stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht fest) am Sonntag auf den SV Lindenfels. Für den FV Biblis, den FV Hofheim und den VfB Lampertheim stehen Auswärtsspiele an. Bereits heute Abend gastiert der VfR Fehlheim II auf dem Nordheimer Sportplatz zum Kerwespiel gegen die SG NoWa.

SG NoWa – VfR Fehlheim II

Beim 7:2-Sieg beim Lokalrivalen FV Hofheim am vergangenen Sonntag hat die Spielgemeinschaft den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder hergestellt. Bereits heute Abend, das Heimspiel gegen die zweite Garnitur des VfR Fehlheim wurde anlässlich der Nordheimer Kerwe vorverlegt, bekommt es die Mannschaft von Trainer Jens Stark erneut mit einem direkten Konkurrenten zu tun. „Wir wollen, ja müssen gegen die Fehlheimer nachlegen. Alles andere als drei Punkte in diesem Heimspiel wären enttäuschend. Dazu kommt, dass man Kerwespiele ohnehin immer gewinnen will, deshalb werden wir alles daran setzen, die Punkte in Nordheim zu behalten“, macht Stark klar.

Allerdings weiß der Coach, dass die Trauben gegen den VfR wohl höher hängen, als zuletzt in Hofheim: „Man hat dem FVH seine aktuellen Personalprobleme angemerkt. Gegen die Fehlheimern müssen wir dagegen erstmal abwarten, mit welchem Kader sie bei uns antreten und ob Spieler aus der ersten Mannschaft abgestellt werden. Ich rechne mit einem deutlich engeren Spiel.“ Verstecken braucht sich seine Elf aber trotzdem nicht. Vielmehr müssen seine Spieler auf die eigenen Qualitäten vertrauen. Personell kann Stark fast seine Truppe in Bestbesetzung aufs Feld schicken. Lediglich Jonas Pixberg und Lukas Fell fehlen verletzungsbedingt.

TSV Aschbach – VfB Lampertheim

Nach den durchaus erfolgreichen Jahren bleibt diese Saison für den VfB mehr als schwierig. Die neu zusammengestellte Mannschaft funktioniert noch nicht richtig, vor allem im konditionellen Bereich hat die Truppe aus der Spargelstadt große Probleme. Dazu trat Trainer Hamdija Catic am vergangenen Samstag, einen Tag vor der 0:9-Derbypleite gegen die Lampertheimer Azzurri von seinem Posten zurück. „Wir wussten, nachdem wir in den vergangenen Jahren immer wieder oben mitspielen konnten, dass es irgendwann auch wieder anders laufen wird. Momentan ist die Situation für uns sehr schwierig. Unsere neue Mannschaft ist noch nicht in Form und muss sich noch finden. Dazu brauchen wir noch Zeit, auch wenn wir Woche für Woche einige Fortschritte, aber eben auch Rückschritte, wie die vielen Strafstöße gegen uns, feststellen“, sagt Gisela Hanusch vom Sportausschuss des VfB.

Zeit benötigen die Lampertheimer auch bei der Suche nach einem neuen Coach. „Bis auf weiteres werden wir die Trainerstelle zumindest kommissarisch mit einer vereinsinternen Lösung besetzen. Es ist eben sehr schwierig, mitten in der Saison einen neuen, passenden Trainer zu finden. Bis uns das gelungen ist, werden wir auch auf die Unterstützung von Co-Trainer und dem Team unserer zweiten Mannschaft setzen“, erklärt Gisela Hanusch.

Außerdem reist der FV Biblis am Sonntag zum FC Ober-Abtsteinach, der FV Hofheim muss beim TSV Reichenbach antreten und die Lampertheimer Azzurri empfangen den SV Lindenfels. rago

