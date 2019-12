VfB klebt das Pech am Schuh

„Sagen wir mal, der war schwer zu nehmen“, nahm es Winterkastens Stürmer Maximilian Pfeifer mit Humor, dass er in der 65. Minute den Ball aus kurzer Distanz nur an den rechten Torpfosten gesetzt hatte – seinen Treffer sollte sich der 25-jährige aus Reichelsheim in der 82. Minute schließlich doch noch holen. Seine Spuren hatte Pfeifer aber schon in den ersten 45 Minuten in der Partie auf dem Kunstrasenplatz im Adam-Günderoth-Stadion hinterlassen, war er doch an allen drei Treffern der Gäste aus dem Lindenfelser Ortsteil beteiligt.

„Trotzdem muss man zugeben, dass das Spiel nicht so klar war, wie es das Ergebnis aussagt. Der VfB hätte selbst mit 1:0 in Führung gehen können – und sie hätten mit dem Foulelfmeter zum 1:1 ausgleichen können. Der war vielleicht nicht ganz so gut geschossen, aber auf jeden Fall von Johannes Daum gut gehalten. Kurz danach machen wir das 2:0“, sah Pfeifer hier einen Knackpunkt dieser A-Liga-Partie.

Bis auf die erste Saisonhälfte 2018/2019, die Pfeifer beim FC Fürth absolvierte, spielt der am 7. August 1994 in Lindenfels geborene Stürmer seit 2009 für Winterkasten, wo er auch den Sprung in den Erwachsenenbereich schaffte. Seine erste Station war allerdings der KSV Reichelsheim, für den Pfeifer zwölf Jahre aktiv war. and