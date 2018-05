Anzeige

SG NoWa – VfB Lampertheim 2:5

„Wir haben in der ersten Halbzeit so gespielt, wie wir uns das vorgenommen hatten und auch verdient geführt. Wir waren aggressiv und haben viele Bälle gewonnen. In der zweiten Halbzeit waren uns die Lampertheimer überlegen. Technisch und spielerisch war der VfB besser. Während bei uns die Kräfte nachgelassen haben, drehten die Lampertheimer trotz Unterzahl das Spiel und gewannen verdient“, resümierte Hamdija Catic, Trainer bei der Sportgemeinde, nach der Heimniederlage gegen den VfB. Dabei begann die SG NoWa stark und ging durch Tobias Theiss (11.) und einen verwandelten Foulelfmeter von Thomas Heß (15.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel fand dann nur noch der VfB statt. Gökhan Uygut (48., 77., 89.), Vitali Becker (56.) und Nunzio Pelleriti (80.) wendeten das Spiel und sorgten für den direkten Abstieg der Sportgemeinde. rago

